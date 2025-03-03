Адже зі спроби зовнішніх гравців тримати за яйця багато хто зіскочив. Ну, хоча б наш єдиний двічі президент Л.Д.Кучма. Отже, версії:

1) Ніхто не тримає. Трамп є самостійним гравцем, у нього був план, як поламати все, що йому заважало в попередній строк, і він його швиденько реалізує, поки діп стейт (тм) не оговтався, і не почав організований спротив. Плану, як воно буде далі, нема. Можна або граб зе пусі, або натомість отримати по пиці. Фактично, тактика поручика Ржевського, що не є стратегією. Або

2) цей план є не у Трампа, а у групи технократів, яка хоче остаточно перетворити мудрий американський народ на групу підконтрольних хом'яків. Історія з мемкойном це не сам Трамп. Він був обличчям, а не організатором, бо є людиною надто старої школи. Тоді технократам треба зберігати територію США, і зберігати домашню популяцію хом'ячків від зовнішнього впливу. Знову не сходиться. Йдемо далі. Читайте також: Насправді мирна угода неможлива. В принципі

3) США домовляються з московитами й падають під них. Повна дурня, і ось чому. У московитів нема для США ані позитивних, ані негативних стимулів. Їхні розмови про державу-цивілізацію — це спогади мрущого геронта про своє цікаве статеве життя на окупованих територіях в 1945 році. У нас виробилась звичка бачити підступи московитів там, де вони є. А заодно звичка бачити там, де їх нема. Пораненого стратегічного опонента добивають. Якщо США вчергове врятують РФ від колапсу, у Китаї їм цього не вибачать. Московити давно стали проксі КНР, і без їхньої підтримки давно були б вимушені здатись.

4) Китайці поводять себе підкреслено стримано, як належить цивілізованим людям. І з погано прихованим задоволенням спостерігають за взаємним знищенням білих варварів. Якщо, поки гіпотетично, США падають, то РФ далі можна дуже цікаво використовувати як проксі для різних брудних справ. Тим часом в Європі просто у всіх поламаються здивуватори, і Європу можна буде взяти голими руками. Настає однополярний момент (тм), схожий на той, що був у США в 1991 році. Тільки для КНР. Хто знає, що китайці зробили з уйгурами й тібетцями, на цьому місці має сильно напружитись. Дзвіночок в цьому напрямку — відкладена заборона Тік Ток в США. І наїзд Венса на румунів у зв'язку зі скасуванням результатів виборів. Де румунські вибори, а де інтереси його любих хілбіллі (тм)? А китайські — ось вони...