"Допоможе відновити відносини між Україною та США": нардеп Княжицький прокоментував пропозиції щодо перемирʼя від країн Європи

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Так, деякі країни Європи залежні від США. Зокрема, щодо базування американського контингенту на їхній території. Втім, я вважаю, що Європа здатна себе захистити. Якщо вони мобілізуються й будуть правильно використовувати кошти. Такі країни як Фінляндія, Швеція мають дуже боєздатні армії, попри кількість населення", - вважає Княжицький.

Нардеп наголосив, що європейські пропозиції щодо перемирʼя досить предметні і якщо РФ їх не прийме, то винні у цьому будуть росіяни.

"Пропозиції Франції та Великої Британії щодо перемирʼя дуже важливі. Коли вони говорять про армію на території України, то мають на увазі саме миротворців, але після угоди, якщо така буде підписана. Те, що запропонували європейці, це не про те, щоб зупинити бойові дії. За великим рахунком ця пропозиція має на меті зупинити обстріли. Тобто припинити дії у повітрі й на морі, а в цей час домовитись про перемирʼя й мир. Це пробний камінь, який має показати, чи хоче взагалі Росія про щось домовлятись. З мого погляду - Росія не хоче жодних переговорів. Втім, те, що пропонують в Європі, має допомогти відновити американсько-українські відносини. Оскільки це абсолютно конкретна пропозиція і якщо РФ її не прийме, то відповідальність буде саме на росіянах", - додав він.