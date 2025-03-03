В Україні планують запустити "Електронний кабінет пацієнта" найближчими місяцями

Про це в коментарі кореспондентці Еспресо Катерині Галко сказав Дмитро Черниш, директор Департаменту розвитку електронної системи охорони здоров'я НСЗУ.

"Це буде єдиний державний електронний кабінет, яким можна буде скористатися через мобільний застосунок "Дія", або через інші застосунки, як це вже побажає для себе пацієнт", - сказав він.

"Зараз ми на етапі тестування цього функціоналу, найближчим часом будемо виходити з новинами про те, що цей функціонал передбачатиме альфа-тестування, бета-тестування. Будемо пацієнтів запрошувати до того, щоби допомогли нам в тестуванні функціоналу. Після того, як він буде запущений, пацієнти зможуть самостійно, через зручні застосунки, оновити дані, якщо у пацієнта вони змінилися", - додав Черниш.

Також він пояснив, чому для запуску "Електронного кабінету пацієнта" потрібно ще кілька місяців.

"Тому що функціонал складний, функціонал навантажений, тому що ми очікуємо велику кількість користувачів. У нас користувачі вимірюються мільйонами. Тому нам важливо пройти етап тестування без будь-яких збоїв. Коли ми будемо впевнені, що функціонал працює коректно, що він може бути наданий мільйонам наших користувачів, тоді ми, відповідно, відкриємо для всіх, хто бажатиме ним користуватися", - розповів представник НСЗУ.

Дмитро Черниш також пояснив, що саме можна буде переглянути в Електронному кабінеті.

"Це той проєкт, який покликаний показати пацієнту усю інформацію, яка по ньому є в Електронній системі охорони здоров'я. Найперше - це медична історія пацієнта. На першому етапі ми говоримо тільки про можливість реєстрації, подачі декларації сімейному лікарю або відкликання декларації. Також можливість оновити свої персональні дані. Але основна ціль кабінету пацієнта - це те, щоби в нашому мобільному застосунку була інформація про те, які медичні послуги ми отримали, які електронні рецепти ми отримали, які скерування в нас були. Зрозуміло, що цей функціонал ми теж будемо певними ітераціями запускати, але почати з того, щоби дозволити пацієнту подавати декларації й змінювати свої дані, тому що вони періодично у нас змінюються", - сказав він.