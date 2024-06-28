Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Здоров'я МОЗ повідомило про запровадження в Україні електронного кабінету пацієнта: що відомо

МОЗ повідомило про запровадження в Україні електронного кабінету пацієнта: що відомо

28 червня, 2024 п'ятниця
18:08
Здоров'я Смартфон

Уряд ухвалив постанову, якою затвердив зміни у функціонуванні електронної системи охорони здоров'я (ЕСОЗ) – у ній впроваджується особистий кабінет пацієнта

Зміст

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

"Обрати сімейного лікаря, укласти чи розірвати декларацію, управляти своїми персональними даними у разі, приміром, зміни паспортних даних чи номера телефону — найперші можливості, передбачені в особистому кабінеті пацієнта. Рішення про його запровадження сьогодні ухвалили члени уряду. Плануємо, що згодом функціонал особистого кабінету пацієнта буде розширено відповідно до потреб пацієнтів", – цитує пресслужба очільника відомства Віктора Ляшка.

Запуск функціональних можливостей особистого кабінету пацієнта передбачає, що громадянин відтепер матиме доступ до власних персональних даних, які зберігаються у центральній базі даних електронної системи охорони здоров'я (ЕСОЗ). Одним зі способів доступу до кабінету буде мобільний застосунок "Дія".

Вхід до ЕСОЗ пацієнт здійснюватиме із застосуванням власного електронного підпису.

На першому етапі впровадження користувачі особистого кабінету пацієнта зможуть:

  • самостійно зареєструвати себе як пацієнта в центральній базі даних ЕСОЗ;
  • самостійно подавати декларації про вибір лікаря (сімейного лікаря, терапевта чи педіатра), переглядати раніше подані декларації, а за потреби — розірвати декларацію з лікарем;
  • у разі необхідності — змінити свої персональні дані, що містяться в центральній базі даних ЕСОЗ (наприклад, прізвище після одруження).

"Окрім зручних сервісів для пацієнта, запуск особистого кабінету пацієнта дасть змогу знизити навантаження на медичних працівників, адже раніше більшість зазначених змін вносили до системи саме вони", - уточнили в МОЗ.

  • У лютому 2024 року заступниця міністра охорони здоров’я України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Марія Карчевич повідомила, що найближчими місяцями в Україні буде запущено тестування електронного кабінету пацієнта, його перший етап триватиме в Дії.

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Медицина
Читайте також:
Микола Тищенко, суд
26 червня, 2024 середа
"По суті, вони займаються рекетом, приходять до бандитів, просять ділитися, це 90-ті": Княжицький про "боротьбу" Тищенка з кол-центрами
27 червня, 2024 четвер
Порушення мобілізаційного законодавства: адвокат пояснив, коли громадянин підлягає адміністративній відповідальності, а коли кримінальній
прапор, Україна
27 червня, 2024 четвер
Демограф оцінив, яка чисельність населення в Україні є на сьогодні
Київ
+28°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.35
    Купівля 40.35
    Продаж 40.84
  • EUR
    Купівля 43.26
    Продаж 43.96
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
28 червня
18:33
Микола Сольский
Суд ухвалив зняти електронний браслет з ексміністра Сольського, - ЗМІ
18:19
Допоможе у відновленні енергосистеми: Україна отримала високовольтне обладнання вартістю 4,4 млн євро
18:15
Джо Байден
У виборчому штабі Байдена заявили, що він не планує вибувати з президентських перегонів
18:05
Україна та Словенія підписали меморандум про захист українських біженців
18:03
OPINION
Олег Манчура
"Кава по-мадярськи", або Чому забаганки Орбана злиють в унітаз?
18:02
Дмитро Лубінець
На Сумщині судять чоловіка за виготовлення зброї для захисту села від росіян. Омбудсмен заявив, що бере справу на особистий контроль
18:00
День святих апостолів Петра і Павла
Коли День апостолів Петра і Павла у 2024 році: традиції та значення свята
17:56
Ільхам Алієв. 28 травня 2023 року, Лачин (Азербайджан)
Президент Азербайджану розпустив парламент і призначив позачергові вибори
17:44
електроенергія
Якими будуть графіки вимкнень електроенергії 29 червня: дані Укренерго
17:41
Роман Яремчук, збірна України, Євро-2024
Турецький клуб домовився про трансфер футболіста збірної України
17:37
Оновлено
російський мінометний обстріл
Окупанти вдарили КАБами по Харківщині 28 червня: є поранені, пошкоджені будинки
17:35
відключення електроенергії
Унаслідок ворожих атак ДТЕК втратив 90% потужностей: названо попередню суму збитків
17:30
Ексклюзив
Роботинський виступ для РФ - інформаційний привід, - співзасновник DeepState Погорілий
17:28
Україна росія війна
Шрі-Ланка вимагає від Росії компенсацію за своїх громадян, загиблих на війні в Україні
17:23
Партизани встановили локацію системи С-400 на мисі Фіолент
17:23
У Вишневому на Київщині в шахту ліфта впав 66-річний чоловік: його не врятували
17:12
Ексклюзив
ЗРК Patriot
Цей шлях може бути доволі довгим: Defense Express про передачу Україні 8 ЗРК Patriot США та Ізраїлем
17:09
Огляд
"Тихе місце: День перший"
"Ведмідь" чи "Генії": що подивитися на вихідних
17:06
ЗСУ
Учасник гурту KAZKA Мазуряк став до лав ЗСУ
17:01
Оновлено
ЗСУ
На фронті відбулося 102 боєзіткнення, найбільше атак окупантів зафіксовано на Покровському напрямку
16:57
путін
Партизани знайшли систему ППО, яка прикриває дачу Путіна у Сочі
16:45
СБУ оголосила підозру донеччанину, який зґвалтував мешканку Харківщини та погрожував розстрілом
16:43
У Музей війни передали унікальний рукописний збірник "Пісні волі"
16:41
Володимир Зеленський та Джо Байден
"Мільйон людей даремно загинули в маріонетковій війні Байдена з Росією": фейки та маніпуляції іноземних ЗМІ за 28 червня
16:41
Туфлі Елвіса Преслі
Туфлі Елвіса Преслі виставили на аукціон за понад $150 тисяч
16:40
суд, вирок
Суд виніс вирок чоловіку, який у Києві намагався зґвалтувати 12-річного хлопчика в парку
16:37
Південна Корея
Південна Корея розширила заборону на експорт товарів до РФ і Білорусі на 243 позиції
16:35
Ексклюзив
окупанти, орки
На Харківщині окупанти відмовляються виконувати бойові завдання через втрати, - ОСУВ "Хортиця"
16:25
Петр Фіала
Чехія та Україна підпишуть безпекову угоду 18 липня, - прем'єр Фіала
16:13
технології відбудова України Михайло Федоров
В Україні встановили 2295 станцій мобільного зв'язку з початку 2024 року, - Федоров
16:08
Сет Бінзер
Менеджер рок-гурту Crazy Town розповів, що стало причиною смерті фронтмена Сета Бінзера
16:07
Ексклюзив
Допомога ВПО
Уже три тижні затримують виплати для внутрішніх переселенців, - голова Асоціації молодих ВПО України
16:03
OPINION
Петро Білян
Конституція — це гамівна сорочка для влади
16:01
Оновлено
Володимир Зеленський у Києві провів зустріч із Президенткою Словенії Наташею Пірц Мусар
Другий саміт миру, безпекова угода і військова допомога: подробиці зустрічі Зеленського з президенткою Словенії Пірц Мусар
15:52
У харківському зоопарку обирають імена двом новонародженим ягуарам
15:50
Ексклюзив
ЗСУ
"Приблизно через рік Україну, ймовірно, змусять взяти паузу у війні": політик Рибачук розповів, до чого це може призвести
15:47
Путін подарував Кім Чен Ину лімузин
Путін подарував Кім Чен Ину лімузин, у якому є деталі з Південної Кореї, - Reuters
15:46
Дональд Туск
Польща й Україна підпишуть безпекову угоду "на 99%" до Вашингтонського саміту НАТО, - Туск
15:45
Микола Мартиненко
Швейцарський суд виправдав екс-нардепа Мартиненка за звинуваченням у відмиванні грошей
15:42
РФ ударила балістичною ракетою по Одещині: що відомо
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV