МОЗ повідомило про запровадження в Україні електронного кабінету пацієнта: що відомо

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

"Обрати сімейного лікаря, укласти чи розірвати декларацію, управляти своїми персональними даними у разі, приміром, зміни паспортних даних чи номера телефону — найперші можливості, передбачені в особистому кабінеті пацієнта. Рішення про його запровадження сьогодні ухвалили члени уряду. Плануємо, що згодом функціонал особистого кабінету пацієнта буде розширено відповідно до потреб пацієнтів", – цитує пресслужба очільника відомства Віктора Ляшка.

Запуск функціональних можливостей особистого кабінету пацієнта передбачає, що громадянин відтепер матиме доступ до власних персональних даних, які зберігаються у центральній базі даних електронної системи охорони здоров'я (ЕСОЗ). Одним зі способів доступу до кабінету буде мобільний застосунок "Дія".

Вхід до ЕСОЗ пацієнт здійснюватиме із застосуванням власного електронного підпису.

На першому етапі впровадження користувачі особистого кабінету пацієнта зможуть:

самостійно зареєструвати себе як пацієнта в центральній базі даних ЕСОЗ;

самостійно подавати декларації про вибір лікаря (сімейного лікаря, терапевта чи педіатра), переглядати раніше подані декларації, а за потреби — розірвати декларацію з лікарем;

у разі необхідності — змінити свої персональні дані, що містяться в центральній базі даних ЕСОЗ (наприклад, прізвище після одруження).

"Окрім зручних сервісів для пацієнта, запуск особистого кабінету пацієнта дасть змогу знизити навантаження на медичних працівників, адже раніше більшість зазначених змін вносили до системи саме вони", - уточнили в МОЗ.