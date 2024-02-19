У МОЗ розповіли про створення е-кабінету пацієнта: перший етап проєкту запустять в Дії
Заступниця міністра охорони здоров’я України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Марія Карчевич повідомила, що найближчими місяцями в Україні буде запущено тестування електронного кабінету пацієнта, його перший етап триватиме в Дії
Про це вона розповіла в інтерв’ю Інтерфакс-Україна.
"Це буде одним із основних наших проектів цього року. Він складається з трьох підпроектів. Технічно зі свого боку ми завершили розробки. Зараз саме тривають останні допрацювання. Далі робота почнеться з боку медичних інформаційних систем. Окрім того, плануємо, що перший етап кабінету пацієнта буде запущено і в Дії, тому чекаємо на розробки від колег з команди Мінцифри", - сказала вона.
У МОЗ планують, що запуск альфа- та бета-тестування електронного кабінету пацієнта відбудеться найближчими місяцями, а після його завершення - повноцінний запуск проєкту.
В е-кабінеті пацієнта на першому етапі будуть доступні декларації з сімейним лікарем. Серед функцій користувачі матимуть можливості укласти або розірвати декларацію, коригувати свої персональні дані тощо.
За словами заступниці міністра охорони здоров’я, наступні етапи сформують після консультацій з пацієнтами.
"Тож наступними кроками будуть такі прості речі, як, приміром, нагадування про вакцинацію за календарем щеплень і більш складні, зокрема, інформування пацієнтів про те, скільки держава платить за медичні послуги, що їх вони отримують, і які послуги доступні в рамках програми медгарантій", - додала Карчевич.
- 19 лютого повідомлялося, що в деяких регіонах України діє пілотний проєкт із неголосового виклику бригади екстреної допомоги.
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