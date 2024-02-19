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В Україні доступна функція виклику бригади екстреної допомоги жестовою мовою: подробиці

19 лютого, 2024 понедiлок
16:25
Суспільство Смартфон

У деяких регіонах України діє пілотний проєкт із неголосового виклику бригади екстреної допомоги

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

Зазначається, що допомогу можна викликати, надіславши смс чи зробивши відеовиклик на номер 112. Під час відеовиклику працюють оператори, котрі володіють жестовою мовою.

Функція діє в межах запровадження єдиної лінії екстреної допомоги, яка по суті обʼєднує в собі всі служби (101, 102, 103, 104). Створення та впровадження системи 112 є одним із зобов’язань України в межах угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

"Мета неголосового виклику — забезпечити доступ до виклику бригади екстреної допомоги для людей із порушеннями слуху та мовлення. Окрім цього, така послуга корисна для тих, хто не говорить або погано володіє українською і тому не може в телефонній розмові швидко й чітко пояснити причину виклику", - зазначили в МОЗ.

Хто може скористатися функцією

Послуга доступна для мешканців тих регіонів, де вже діє лінія 112:

  • Львів та область;
  • Київ та область;
  • Житомирщина;
  • Вінниччина;
  • Черкащина;
  • Чернігівщина.

Єдиний номер екстреної допомоги 112 буде запроваджено на території України до кінця грудня 2024 року.

Теги:
Здоров'я
Україна
Медицина
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