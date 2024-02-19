В Україні доступна функція виклику бригади екстреної допомоги жестовою мовою: подробиці

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

Зазначається, що допомогу можна викликати, надіславши смс чи зробивши відеовиклик на номер 112. Під час відеовиклику працюють оператори, котрі володіють жестовою мовою.

Функція діє в межах запровадження єдиної лінії екстреної допомоги, яка по суті обʼєднує в собі всі служби (101, 102, 103, 104). Створення та впровадження системи 112 є одним із зобов’язань України в межах угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

"Мета неголосового виклику — забезпечити доступ до виклику бригади екстреної допомоги для людей із порушеннями слуху та мовлення. Окрім цього, така послуга корисна для тих, хто не говорить або погано володіє українською і тому не може в телефонній розмові швидко й чітко пояснити причину виклику", - зазначили в МОЗ.

Хто може скористатися функцією

Послуга доступна для мешканців тих регіонів, де вже діє лінія 112:

Львів та область;

Київ та область;

Житомирщина;

Вінниччина;

Черкащина;

Чернігівщина.

Єдиний номер екстреної допомоги 112 буде запроваджено на території України до кінця грудня 2024 року.