Інформація про тривогу й укриття: Кремінь наголосив на необхідності забезпечення прав жестомовних українців
Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь зустрівся з перекладачкою жестовою мовою пісень "Євробачення-2024" Катериною Заботкіною
Про це він повідомив у Facebook.
Кремінь і Заботкіна обговорили питання забезпечення прав жестомовних осіб на отримання інформації та послуг українською жестовою мовою.
"Катерина Заботкіна, перша в історії нацвідбору Євробачення перекладачка жестовою мовою, стала не тільки справжньою зіркою соцмереж в Україні. Вона справді наголосила на важливості забезпечення жестомовних осіб правами на інформацію та послуги українською жестовою мовою, як це визначено ст. 4 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", - зазначив Кремінь.
Він наголосив, що під час війни особливо актуальним стало питання забезпечення доступу всіх українців до повідомлень про повітряну тривогу, про безпечні укриття, невідкладну медичну допомогу чи адміністративні послуги.
"Захищаючи мовні права жестомовних осіб, утверджуємо статус української жестової мови", - резюмував Кремінь.
- Цьогоріч фінал національного відбору на Євробачення вперше супроводжувався перекладом жестовою мовою. Перекладачкою розмовних студій була Ольга Буназів, а адаптацію пісень робила Катерина Заботкіна. Вона викликала захоплення серед глядачів, які могли чути виступи. Але в Українському товаристві глухих не розділили його. Жестомовну адаптацію національного відбору назвали непрофесійною та незрозумілою.
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