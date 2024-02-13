Інформація про тривогу й укриття: Кремінь наголосив на необхідності забезпечення прав жестомовних українців

Про це він повідомив у Facebook.

Кремінь і Заботкіна обговорили питання забезпечення прав жестомовних осіб на отримання інформації та послуг українською жестовою мовою.

"Катерина Заботкіна, перша в історії нацвідбору Євробачення перекладачка жестовою мовою, стала не тільки справжньою зіркою соцмереж в Україні. Вона справді наголосила на важливості забезпечення жестомовних осіб правами на інформацію та послуги українською жестовою мовою, як це визначено ст. 4 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", - зазначив Кремінь.

Він наголосив, що під час війни особливо актуальним стало питання забезпечення доступу всіх українців до повідомлень про повітряну тривогу, про безпечні укриття, невідкладну медичну допомогу чи адміністративні послуги.

"Захищаючи мовні права жестомовних осіб, утверджуємо статус української жестової мови", - резюмував Кремінь.