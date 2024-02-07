Українське товариство глухих розкритикувало жестовий переклад Нацвідбору Євробачення-2024

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Цьогоріч фінал національного відбору на Євробачення вперше супроводжувався перекладом жестовою мовою. Перекладачкою розмовних студій була Ольга Буназів, а адаптацію пісень робила Катерина Заботкіна. Вона викликала захоплення серед глядачів, які могли чути виступи. Але в Українському товаристві глухих не розділили його. Жестомовну адаптацію національного відбору назвали непрофесійною та незрозумілою.

"Якщо говорити про те, що це був переклад, який здійснювався з метою забезпечення безбар'єрності для аудиторії людей із порушеннями слуху, то зазначимо: так, це було шоу, яке дуже сподобалося аудиторії людей, які чують, але це не зайшло людям, які мають знижений слух або зовсім не чують і користуються жестовою мовою. Тому що це насправді не був професійний переклад, який міг би бути, якби його здійснювали досвідчені перекладачі жестової мови. Про це вже кілька днів дуже багато говорять у спільноті глухих. Глухі люди кажуть просто: "Я нічого не зрозумів", - повідомили в Українському товаристві глухих з посиланням на першого заступника голови Тетяну Кривко.

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В організації відзначили, що подача матеріалу Нацвідбору була переважно власною інтерпретацією матеріалу, а також зауважили, що в такий спосіб організатори зневажили жестомовних.

"Найсумніше в цій історії те, що, прагнучи зробити начебто добру справу, організатори зовсім не врахували, чи комфортно буде подано матеріал для людей, які не чують. Тож сьогодні отримуємо відгуки розчарованості та навіть відчуття того, що організатори зневажили жестомовних осіб, запропонувавши їм низькосортний вид перекладу жестовою мовою", - додали в Українському товаристві глухих.

У товаристві закликали до використання якісного підходу для забезпечення інклюзивності на національному рівні.

Нагадаємо, переможцями Нацвідбору на Євробачення-2024 стали Jerry Heil та Alyona Alyona. Вони будуть представляти Україну на пісенному конкурсі у Швеції, який проведуть на стадіоні Malmö Arena у суботу, 11 травня. Півфінали відбудуться 7 та 9 травня.

Учасник національного відбору Євробачення-2024 Melovin заявив, що має сумніви щодо чесності голосування, але побажав успіху Alyona Alyona та Jerry Heil в Мальме, які перемогли.