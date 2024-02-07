Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Культура Українське товариство глухих розкритикувало жестовий переклад Нацвідбору Євробачення-2024

Українське товариство глухих розкритикувало жестовий переклад Нацвідбору Євробачення-2024

7 лютого, 2024 середа
10:23
Культура На фото: Катерина Заботкіна

В Українському товаристві глухих назвали аматорською подачу матеріалу Нацвідбору, заявивши, що люди з порушеннями слуху нічого не зрозуміли

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Цьогоріч фінал національного відбору на Євробачення вперше супроводжувався перекладом жестовою мовою. Перекладачкою розмовних студій була Ольга Буназів, а адаптацію пісень робила Катерина Заботкіна. Вона викликала захоплення серед глядачів, які могли чути виступи. Але в Українському товаристві глухих не розділили його. Жестомовну адаптацію національного відбору назвали непрофесійною та незрозумілою.

"Якщо говорити про те, що це був переклад, який здійснювався з метою забезпечення безбар'єрності для аудиторії людей із порушеннями слуху, то зазначимо: так, це було шоу, яке дуже сподобалося аудиторії людей, які чують, але це не зайшло людям, які мають знижений слух або зовсім не чують і користуються жестовою мовою. Тому що це насправді не був професійний переклад, який міг би бути, якби його здійснювали досвідчені перекладачі жестової мови. Про це вже кілька днів дуже багато говорять у спільноті глухих. Глухі люди кажуть просто: "Я нічого не зрозумів", - повідомили в Українському товаристві глухих з посиланням на першого заступника голови Тетяну Кривко.

Читайте також: Євробачення-2024: що відомо про Alyona Alyona та Jerry Heil, "скандальну" пісню і "фальсифікацію"

В організації відзначили, що подача матеріалу Нацвідбору була переважно власною інтерпретацією матеріалу, а також зауважили, що в такий спосіб організатори зневажили жестомовних.

"Найсумніше в цій історії те, що, прагнучи зробити начебто добру справу, організатори зовсім не врахували, чи комфортно буде подано матеріал для людей, які не чують. Тож сьогодні отримуємо відгуки розчарованості та навіть відчуття того, що організатори зневажили жестомовних осіб, запропонувавши їм низькосортний вид перекладу жестовою мовою", - додали в Українському товаристві глухих.

У товаристві закликали до використання якісного підходу для забезпечення інклюзивності на національному рівні.

Нагадаємо, переможцями Нацвідбору на Євробачення-2024 стали Jerry Heil та Alyona Alyona. Вони будуть представляти Україну на пісенному конкурсі у Швеції, який проведуть на стадіоні Malmö Arena у суботу, 11 травня. Півфінали відбудуться 7 та 9 травня.

Учасник національного відбору Євробачення-2024 Melovin заявив, що має сумніви щодо чесності голосування, але побажав успіху Alyona Alyona та Jerry Heil в Мальме, які перемогли.

Теги:
Євробачення
музика
Читайте також:
6 лютого, 2024 вiвторок
Після атаки дронів у чотирьох портах Ленінградській області РФ ввели надзвичайний режим
Тетяна Ніколаєнко
Автор Тетяна Ніколаєнко
6 лютого, 2024 вiвторок
Жереб кинуто. Але навіть без Залужного проблеми залишаться
Верховна Рада
6 лютого, 2024 вiвторок
Рада підтримала продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні
Київ
+8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.51
    Купівля 37.51
    Продаж 38.08
  • EUR
    Купівля 40.51
    Продаж 41.4
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
7 лютого
11:43
Оновлено
обстріл Києва
РФ атакувала Київ та область: загинуло 4 людини, 23 постраждалих, є руйнування
11:39
Огляд
світ, міжнародний огляд
У чому погоджуються російський та український генерали, стеження за журналістами та чи створять міжнародний трибунал для російських злочинців. Акценти світових ЗМІ 7 лютого
11:27
Байден
Байден переміг на праймериз у Неваді
11:26
Ексклюзив
Володимир Путін і Дмитро Пєсков
Відмова США від допомоги Україні буде сприйматись як викидання білого стяга перед Путіним, - військовослужбовець ЗСУ
11:26
Україна ЄС
Україна отримала від ЄС систему для розмінування
11:22
На фото: Маша Кондратенко
Інкогніто-співачка Klavdia Petrivna отримала премію, по нагороду вийшла виконавиця "Ваньки-встаньки"
11:13
російські танки, окупанти, оркі
Партизани "Атеш" зафіксували місце базування техніки росіян в окупованій Горлівці
11:01
обстріл Києва
Росія витратила понад $425 млн на масовану атаку 7 лютого, - ЕП
11:01
Оновлено
Ракета
Ранкова атака РФ по Україні 7 лютого ракетами й "шахедами": є загиблі та поранені
10:59
грузія
У Грузії стався масштабний зсув ґрунту: є загиблі, триває пошук людей під завалами
10:59
російські рублі
НБУ ухвалив рішення щодо банківських рахунків українців, які зберігають кошти у рублях
10:58
Ексклюзив
Карта. Авдіївка_0602
Карта бойових дій за період  31 січня - 7 лютого: чи стане лютий останнім місяцем оборони Авдіївки
10:48
Харчування ЗСУ
Міноборони планує вдвічі збільшити кількість груп для перевірки якості харчування ЗСУ
10:28
Володимир Зеленський
Терористи завжди відчуватимуть наслідки своїх дій, - Зеленський відреагував на атаку РФ
10:25
Анонс
Форум Сталимо перемогу
В Києві пройде форум  громадянського суспільства "Сталимо перемогу"
10:25
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Теоретично Польща може збивати російські ракети над Україною, але уникає прямого протистояння з РФ, - Згурець
10:18
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат
Під час атаки ракети РФ постійно змінювали свій курс та маневрували в західних областях, - Ігнат
10:16
Скорегувала ракетний удар РФ по Донеччині 6 січня: продавчині кіоску біля вокзалу оголосили підозру
10:16
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 7 лютого: скільки коштують долар, євро і злотий
10:15
атака РФ по Харкову, 07.02.24
Ранкові удари РФ по Харкову: є постраждалі, пошкоджено цивільні об'єкти
10:06
ЗСУ. ППО
Масований обстріл РФ: сили ППО знищили 44 повітряні цілі
10:00
OPINION
Олексій Петров
Кому була на руку передвоєнна катавасія з міністрами оборони
09:54
Кирило Шевченко
Австрія відмовила Україні в екстрадиції ексочільника НБУ Шевченка, - Der Standard
09:49
Оновлено
Наслідки обстрілу Миколаєва
Світ реагує на атаку РФ: Брінк заявила про потребу в безпековій допомозі, Боррель зустрів ранок у бомбосховищі
09:30
Ексклюзив
Карта. Вербове_0702
Ворог намагається повернути Роботине під вогневий контроль, - боєць "Легіону Свободи" про Запорізький напрямок
09:28
Оновлено
електроенергія, шахеди
Вночі Росія запустила ударні БПЛА з півдня України: на Дніпропетровщині є влучання
09:17
Наслідки обстрілу Миколаєва
Окупанти завдали удару по Миколаєву: є загиблий і постраждалі
08:37
Ексклюзив
Окупанти, кримінал, росіяни
На ТОТ Херсонщини окупанти створюють табір, у якому навчатимуть дітей воювати проти України, - депутат облради Хлань
08:26
Оновлено
чорне море, ракетоносій рф
Росія завела усі ракетоносії у пункти базування
08:07
Інфографіка
навчання з протидії ДРГ
Росія за добу війни в Україні втратила 890 військових, 7 танків та 20 артсистем
08:02
OPINION
Юлія Клименко
Законопроєкт про мобілізацію. Воюватимуть виключно бізнес та безробітні?
07:59
Китайський банк Chouzhou Commercial призупинив усі розрахунки з Росією
07:33
газ, ГТС
Російський "Новатек" відкрив офіс у Китаї для пошуку ринків збуту газу, - Reuters
07:06
Снаряди 155-мм
Допомога США залишається "життєво необхідною", щоб Україна могла розбудувати свою оборонно-промислову базу, - ISW
06:34
Ємен, хусити
Хусити намагалися атакувати кораблі у Червоному морі: США збили частину ракет
06:18
КНДР, Північна Корея
РФ щонайменше 9 разів била по Україні балістичними ракетами виробництва КНДР, - США в ООН
05:32
Денис Шмигаль
Обсяг експорту з України морем сягнув рівня як до повномасштабної війни
05:32
Авдіївка
РФ щодня випускає по Донеччині до 2500 снарядів, - голова ОВА
05:11
Оновлено
кібератака
Військова розвідка Нідерландів викрила китайське кібершпигунство в країні: Китай відреагував
04:28
конгрес США
Палата представників Конгресу США не проголосувала за допомогу Ізраїлю без України, - The Washington Post
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV