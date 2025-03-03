США готові вести переговори щодо припинення війни в Україні: Рубіо й глава британського МЗС Леммі обговорили саміт лідерів ЄС у Лондоні

Про це інформують на сайті Держдепу Штатів.

"Секретар подякував міністру закордонних справ Леммі за роль Великої Британії у заохоченні Європи забезпечити власну оборону й наполяганні на мирі в Україні", - йдеться в повідомленні.

Водночас у Держдепі додають: Рубіо під час розмови "підтвердив, що Сполучені Штати готові вести переговори щодо припинення українсько-російського конфлікту та продовжуватимуть працювати з Великою Британією в напрямку миру в Україні".