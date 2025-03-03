США готові вести переговори щодо припинення війни в Україні: Рубіо й глава британського МЗС Леммі обговорили саміт лідерів ЄС у Лондоні
Держсектретар США Марко Рубіо провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Леммі, порушивши питання саміту європейських лідерів у Лондоні 2 березня
Про це інформують на сайті Держдепу Штатів.
"Секретар подякував міністру закордонних справ Леммі за роль Великої Британії у заохоченні Європи забезпечити власну оборону й наполяганні на мирі в Україні", - йдеться в повідомленні.
Водночас у Держдепі додають: Рубіо під час розмови "підтвердив, що Сполучені Штати готові вести переговори щодо припинення українсько-російського конфлікту та продовжуватимуть працювати з Великою Британією в напрямку миру в Україні".
- У неділю, 2 березня, у Лондоні відбувся саміт європейських лідерів щодо захисту України та Європи від російської агресії за умов нового курсу США на геополітичну самоізоляцію. Британський премʼєр Кір Стармер пояснив, про що відносно України домовилися на зустрічі.
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