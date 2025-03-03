Уперше на фронті: медики "Азову" здійснили скид крові з дрона для порятунку бійця

Відповідне відео опублікувала пресслужба "Азову".

Так, під час виконання бойового завдання військовослужбовець отримав важке осколкове поранення в шию, що спричинило критичну крововтрату. Через обстріли та складну ситуацію на передовій евакуація ускладнилася, а шанси на виживання стрімко зменшувалися.

Аби врятувати життя пораненого, медики ухвалили радикальне рішення – доставити кров безпосередньо на позицію за допомогою дрона. Операція пройшла успішно: бійці змогли зробити переливання на місці, після чого евакуаційна група доправила пораненого до лікарів.

Стан бійця наразі стабільний, він проходить інфекційний контроль. Лікарі дають позитивні прогнози щодо його швидкого відновлення.

"Коли кожна хвилина на рахунку, ми змушені були застосувати нестандартне рішення — скид крові з дрона, щоб урятувати життя бійця. В умовах, де звичні методи не працюють, ми шукаємо нові способи порятунку, і це дало результат. Це безпрецедентний випадок", — зазначив начальник медичного пункту 1БСпП із позивним Темний.