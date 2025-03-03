Тимощука, Карякіна та Каладзе позбавили спортивних звань в Україні

Про це йдеться на сайті Мінспорту.

Звань "Заслужений майстер спорту України" та "Майстер спорту України" позбавили колишнього футболіста Анатолія Тимощука та шахіста Сергія Карякіна.

Ексзахисника київського "Динамо" Каху Каладзе позбавили звання "Майстер спорту України міжнародного класу".

Хто такий Анатолій Тимощук

45-річний Анатолій Тимощук грав за "Волинь", "Шахтар", німецьку "Баварію", російський "Зеніт", казахстанський "Кайрат" та провів 144 матчі за збірну України.

Після завершення ігрової кар'єри працює асистентом головного тренера у "Зеніті", який він відмовився залишати після початку повномасштабної війни РФ проти України.

11 березня 2022 року контрольно-дисциплінарний комітет УАФ позбавив Анатолія Тимощука усіх титулів, ліцензії тренера та відлучив від футболу.

У відповідь Тимощук судився з УАФ через рішення позбавити його усіх титулів та заборону працювати у футболі.

Спортивний арбітражний суд в Лозанні задовольнив апеляцію колишнього гравця збірної України проти Української асоціації футболу про позбавлення його усіх титулів.

Що відомо про Сергія Карякіна

У березні 2022 року Міжнародна федерація шахів дискваліфікувала Сергія Карякіна на пів року, за те, що він підтримав російську збройну агресію проти України.

28 лютого 2024 року Карякін відвідав зруйновану росіянами Авдіївку на Донеччині.

Шахіст Сергій Карякін, який народився у Сімферополі та виступав за збірну України, став членом ради федерації Росії від тимчасово окупованого Криму.

Хто такий Каха Каладзе

Каха Каладзе - грузинський політик та колишній футболіст, універсальний захисник італійського клубу "Мілан" і національної збірної Грузії. З 13 листопада 2017 року обіймає посаду мера Тбілісі.

На початку 1998 року Каладзе переїхав до Києва й 2,5 роки грав у київському "Динамо»", де зіграв у 63 матчах, перш ніж переїхав до італійського "Мілана", який заплатив за захисника 16 млн євро.

Мер Тбілісі й один із лідерів правлячої партії "Грузинська мрія" Каха Каладзе відреагував на санкції Києва проти влади країни: він опублікував відео з українськими субтитрами, у якому, зокрема, казав, що "Зеленський служить інтересам іншої країни".