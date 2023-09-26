Тимощук подав на УАФ до Спортивного арбітражного суду в Лозанні

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

В УАФ працюють над підготовкою позиції через оскарження Тимощуком рішення в CAS (Спортивного арбітражного суду). Дату засідання наразі не призначено.

УАФ заборонила Анатолію Тимощуку здійснювати будь-яку діяльність, пов’язану з футболом довічно, позбавив його всіх титулів переможця та призера чемпіонату України, Кубку України, Суперкубку України та рекомендував позбавити його тренерської ліцензії.

Раніше скаргу Тимощука на рішення відхилив апеляційний комітет УАФ.

Хто такий Анатолій Тимощук

44-річний Анатолій Тимощук грав за "Волинь", "Шахтар", німецьку "Баварію", російський "Зеніт", казахстанський "Кайрат" та провів 144 матчі за збірну України.

Після завершення ігрової кар'єри працює асистентом головного тренера у "Зеніті", який він відмовився залишати після початку повномасштабної війни РФ проти України.

11 березня 2022 року контрольно-дисциплінарний комітет УАФ позбавив Анатолія Тимощука усіх титулів, ліцензії тренера та відлучив від футболу.