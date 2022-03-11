Екскапітана збірної Тимощука позбавили тренерської ліцензії, усіх нагород та довічно відлучили від українського футболу за співпрацю з РФ
Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу позбавив ексгравця національної збірної Анатолія Тимощука усіх титулів, ліцензії тренера та відлучив від вітчизняного футболу.
Про це повідомили в Українській асоціації футболу (УАФ), передає Еспресо.TV.
Розглянувши звернення комітету з етики та чесної гри щодо Тимощука, який продовжує співпрацю з російським агресором, комітет вирішив:
- позбавити Тимощука А. О. тренерської ліцензії рівня Pro, виданої Центром ліцензування УАФ;
- доручити адміністрації УАФ звернутися до органів державної влади щодо позбавлення Тимощука А. О. всіх державних нагород та почесних звань;
- позбавити Тимощука А. О. всіх титулів переможця та срібного призера чемпіонату України, Кубку України, Суперкубку України;
- виключити Тимощука А. О. з офіційного реєстру гравців збірних команд УАФ;
- заборонити Тимощуку А. О. займатися футбольною діяльністю на території України довічно.
Варто зазначити, що колишній капітан збірної України з моменту початку повномасштабної військової агресії Росії проти України, мало того що не зробив жодної публічної заяви із цього приводу, так ще й не зупинив свою співпрацю з клубом агресора.
"У той час, коли інший колишній клуб українця, ФК "Баварія" (Мюнхен), публікує заяви та проводить акції на підтримку України, Тимощук А. О. продовжує мовчати та працювати на клуб агресора. Таким свідомим вибором Тимощук А. О. завдає шкоди іміджу українського футболу та порушує п. 1.4. ч. 1 ст. 4 Кодексу етики та чесної гри УАФ", - наголосили в УАФ.
- У 2017 році стало відомо, що Анатолій Тимощук, колишній капітан збірної України з футболу, 9 травня вшанував пам'ять жертв "Великої вітчизняної війни" з георгіївською стрічкою у Пітері.
- У 2019 році проти українського тренера пітерського "Зеніта" Анатолія Тимощука відкрили кримінальні справи в Німеччині.
- 1 листопада цього року ексдружина Тимощука Надія Навроцька розповіла, що колишній капітан збірної України вивіз у Росію ікон на 10 млн євро.
- 5 березня стало відомо, що Анатолій Тимощук не платитиме аліменти через санкції проти Росії.
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