Екскапітан збірної України Тимощук відмовився платити аліменти через санкції в бік Росії, він досі не прокоментував військові дії РФ
Український тренер російського "Зеніту" Анатолій Тимощук не платитиме аліменти через санкції проти Росії
Про це повідомляє Banned Voice of Bundesliga у Telegram.
Тимощук також досі не прокоментував злочинну військову атаку РФ на Україну.
"Шановні колеги, в якості запобіжного заходу повідомляємо, що через санкції проти РФ, які стосуються платіжних операцій, наш клієнт, ймовірно, не зможе сплачувати аліменти доки діють ці санкції", – заявив адвокат Тимощука.
Екскапітан збірної України працює в Росії з 2017-го року. Тимощук є асистентом головного тренера пітерського "Зеніта". Під час кар'єри футболіста півзахисник зіграв за "Зеніт" 150 матчів, забив 18 м'ячів і віддав 3 асисти. Вигравав з росіянами Кубок УЄФА.
Анатолій Тимощук провів за збірну України 144 матчі і забив 4 м'ячі. Він є рекордсменом за кількістю матчів у футболці національної команди.
Тимощук також захищав кольори донецького "Шахтаря", мюнхенської "Баварії", луцької "Волині" та "Кайрата" з Казахстану.
- У 2017 році стало відомо, що Анатолій Тимощук, колишній капітан збірної України з футболу, 9 травня вшанував пам'ять жертв "Великої вітчизняної війни" з георгіївською стрічкою у Пітері.
- У 2019 році проти українського тренера пітерського "Зеніта" Анатолія Тимощука відкрили кримінальні справи в Німеччині.
- 1 листопада цього року ексдружина Тимощука Надія Навроцька розповіла, що колишній капітан збірної України вивіз у Росію ікон на 10 млн євро.
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