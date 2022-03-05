Екскапітан збірної України Тимощук відмовився платити аліменти через санкції в бік Росії, він досі не прокоментував військові дії РФ

Про це повідомляє Banned Voice of Bundesliga у Telegram.



Тимощук також досі не прокоментував злочинну військову атаку РФ на Україну.



"Шановні колеги, в якості запобіжного заходу повідомляємо, що через санкції проти РФ, які стосуються платіжних операцій, наш клієнт, ймовірно, не зможе сплачувати аліменти доки діють ці санкції", – заявив адвокат Тимощука.

Екскапітан збірної України працює в Росії з 2017-го року. Тимощук є асистентом головного тренера пітерського "Зеніта". Під час кар'єри футболіста півзахисник зіграв за "Зеніт" 150 матчів, забив 18 м'ячів і віддав 3 асисти. Вигравав з росіянами Кубок УЄФА.

Анатолій Тимощук провів за збірну України 144 матчі і забив 4 м'ячі. Він є рекордсменом за кількістю матчів у футболці національної команди.

Тимощук також захищав кольори донецького "Шахтаря", мюнхенської "Баварії", луцької "Волині" та "Кайрата" з Казахстану.

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