Економічна стратегія Трампа вдарить по ринку США: економіст Пендзин про можливу торговельну війну з ЄС

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Жодна країна, проти якої Америка вводитиме санкції, не буде мовчати і терпіти. Миттєво будуть введені дзеркальні санкції. Чи виграє від цього американський виробник? Ні. Америка не готова повністю задовольнити потреби внутрішнього ринку власним виробництвом. Світ глобалізований. Це означає, що ціни на унікальні імпортні товарні позиції зростуть на величину митних обмежень. Якщо ви ввели ввізне мито 25%, то автоматично цей товар на американському ринку подорожчає на 25%. І американський виробник не зможе його виробити, бо немає аналогів", - повідомив економіст.

Пендзин зазначив, що найближчим часом американський громадянин відчує всю "велич" економічної політики нового президента США Трампа.

"Подивимося, скільки Америка буде це терпіти. Нещодавні опитування показали, що в перші півтора місяці перебування на посаді у Байдена рейтинг був +12%, а в Трампа -5%. Це лише перший місяць, коли він при владі. На мій погляд, зараз його дії шкодять Америці", - зазначив він.

Торговельна війна між США та Європою можлива. Переможцем цієї війни дійсно буде Китай. На тлі торговельних війн неможливо зробити Америку великою, - сказав Пендзин.

"Відмовляючись від безпекових гарантій для партнерів, принижуючи Канаду, називаючи її 51-м штатом, а прем'єр-міністра Канади - губернатором, – неможливо зробити Америку великою. Так само як, скорочуючи фінансування через програму USAID інформаційного простору в освіті та підтримки засобів масової інформації, гуманітарних проєктів. Там, де американці йдуть з Африки, на їхнє місце приходить Китай. Ми це прекрасно знаємо. Заяви про припинення фінансування "Голосу Америки" та "Радіо Свобода" також не роблять Америку великою. Заяви про припинення будь-яких дій опору російським хакерам не роблять її великою. Це заяви керівника Пентагону, погоджені з американським президентом", - додав він.