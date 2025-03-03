"Політично він уже похований": голова МЗС Литви не бачить можливості відновлення "Північного потоку-2"

Про це повідомляє Delfi.

Таку заяву Будріс зробив у відповідь на повідомлення ЗМІ про те, що США під впливом російських лобістів, можливо, готуються до відновлення роботи газопроводу.

"Газопровід "Північний потік-2" фізично складно відновити, а політично він уже похований. Мені справді важко уявити, щоб хтось у Європі міг розглядати можливість такої взаємодії з Росією, минаючи інші країни. Це була велика геополітична помилка, – заявив журналістам голова МЗС Литви.

Міністр нагадав, що ще в процесі розробки проєкту "Північний потік-2" Литва докладала зусиль для дистанціювання від російських енергоресурсів та закликала країни до диверсифікації постачання газу до Європейського союзу.

"Було завдано величезних збитків створенням надії для обох сторін на те, що спільна торгівля може змінити саму природу російського режиму. Ми побачили, що це не виправдалося, тому зараз намагатися його відродити, вмочити десятки мільярдів у Балтійське море і намагатися відродити цей напрямок – не уявляю, на яких аргументах це може бути зроблено", – наголосив Будріс.

Крім того, за словами політика, на зміну технологічно застарілим трубопроводам зараз прийшло транспортування зрідженого природного газу суднами, а світовим лідером з експорту цих ресурсів є США, з якими слід вести переговори.