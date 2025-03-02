Друг Путіна зі Штазі пропонує команді Трампа перезапустити разом з росіянами "Північний потік-2", щоб отримувати гроші "просто так", - Financial Times

Про це пише Financial Times.

За словами джерел видання, план Маттіаса Варніга, колишнього офіцера Штазі у Східній Німеччині, який до 2023 року керував материнською компанією Nord Stream 2 для підконтрольного Кремлю газового гіганта "Газпром", передбачає зв’язок із командою президента США Дональда Трампа через американських бізнесменів як частину зусиль, спрямованих на посередництво у припиненні війни в Україні, одночасно з поглибленням економічних зв’язків між США та Росією.

Дехто з адміністрації Трампа знає про ініціативу залучення американських інвесторів і бачить це як частину спроби відновити відносини з Москвою.

У вересні 2022 року невідомі підірвали "Північний потік - 1" та "Північний потік - 2".

"План теоретично надасть США безпрецедентний вплив на постачання енергоресурсів до Європи, кажуть співрозмовники, після того, як країни ЄС вирішили припинити свою залежність від російського газу після вторгнення. Але перешкоди значні. Це вимагатиме від США скасування санкцій проти Росії, від Росії — погодження відновити продажі, які вона припинила під час війни, а від Німеччини — дозволити надходження газу до будь-яких потенційних покупців у Європі", - пояснює видання.

Колишній високопоставлений чиновник США зауважив: "США сказали б: "Ну, тепер Росія буде надійною, тому що в середині цього знаходяться надійні американці", — сказав він, додавши, що американські інвестори збиратимуть гроші "просто так".

У січні Nord Stream 2 AG, швейцарська материнська компанія газопроводу, отримала відстрочку у справі про банкрутство щонайменше на чотири місяці.

Згідно з відредагованим судовим документом, акціонер Nord Stream 2 — "Газпром" — стверджував, що нова адміністрація Трампа, а також вибори у Німеччині в лютому 2025 року "імовірно можуть мати значні наслідки для обставин Nord Stream 2", щоб виправдати затримку. У поданні вказувалося на "складні геополітичні справи" та режим санкцій.

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Варніг сказав Financial Times, що "не брав участі в жодних дискусіях з будь-якими американськими політиками чи представниками бізнесу", додавши, що він "у цьому відношенні дотримувався правил як особа, яка перебуває під санкціями США".

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що не має інформації про будь-які переговори щодо газопроводу.

У Газпромі від коментарів відмовилися.

Юрист, який представляє Nord Stream 2 у процедурі банкрутства у Швейцарії, і призначений судом зберігач кредиторів Nord Steam 2 не відповіли на запити FT про коментарі.

Варніг та Путін

Варніг став близьким другом Путіна в 1990-х, після того, як відкрив офіс кредитора Dresdner Bank у Санкт-Петербурзі, де на той момент Путін очолював міський комітет із закордонних справ. Останній навіть попросив Варніга поселити його дочок у будинку банкіра в німецькому Редермарку, коли їхня мати серйозно постраждала в автокатастрофі. Путін також вчив дітей Варніга кататися на лижах у Давосі та запросив його на похорон свого батька.

Але Варніг назвав вторгнення Путіна "невимовною помилкою" і пішов у відставку з правління двох керованих Кремлем енергетичних компаній після початку війни в Україні в 2022 році. Він сказав, що особисто звернувся до Путіна з проханням припинити вторгнення через кілька місяців і сказав, що російський президент настільки ізольований, що "єдина людина, яка все ще може йому щось сказати, це я".

У 2023 році Варніг залишив російську компанію Nord Stream 2 AG, яка керує газопроводом, але сказав, що виконавчий директор Газпрому Олексій Міллер гарантував покриття витрат у надії врятувати те, що залишилося.

Адміністрація США за президентства Джо Байдена наклала санкції на Варніга і Nord Stream 2 AG у 2022 році. Тодішні американські посадовці мало зацікавилися пропозицією купити Nord Stream 2 від американського бізнесмена Стівена Лінча.

FT нагадує що раніше Трамп був відвертим у своїй критиці трубопроводу під час свого першого президентського терміну. Він став символом для тих, хто звинувачував Німеччину, і Європу загалом, у тому, що вони занадто покладаються на російський газ і допомагають фінансувати військову машину Москви. Але деякі члени команди Трампа, за словами представників адміністрації, зараз бачать трубопровід стратегічним активом, який можна використати на мирних переговорах з Україною.

"Теоретично володіння газопроводом могло б дати американським інвесторам важіль контролю над потоками російського газу до Європи, яка є ключовим ринком для експорту зрідженого природного газу США, що транспортується через Атлантику танкерами. Але колишні високопоставлені чиновники США та західні бізнесмени, які мають досвід інвестування в Росію, заявили, що лише підписання Трампом і Путіним буде недостатньо, щоб "Північний потік-2" почав працювати", - аналізують журналісти.

Ексвисокопосадовець США заявив виданню: "Я не можу уявити, щоб правління будь-якої великої американської корпорації прямо зараз сказало: "Гей, давайте повернемося на російський ринок", і росіяни теж це знають — вони бачили ці коливання в американській політиці. В Європі все ще діють санкції, а підписання Німеччиною підтримки відновлення "Північного потоку" спричинило б величезні розбіжності. Щось подібне – це вихід".

Депутат держдуми, перший заступник голови думського комітету з енергетики, Валерій Селезньов вважає можливим спільний російсько-американський проєкт на базі "Північного потоку-2": "Російський газ за ціною, що складається з двох складових: наша умовно доконфліктна вартість плюс американська націнка, направити до Європи, якщо ЄС не захотів".

Що відомо про підриви "Північних потоків"

У ніч на 26 вересня 2022 року в газопроводі "Північний потік - 2" сталося раптове падіння тиску. Вже 27 вересня стало відомо, що напередодні запуску Балтійського газопроводу до Балтійського моря вилився газ з російського газопроводу "Північний потік - 2".

Експерти з'ясували, що на маршрутах газопроводів "Північний потік" та "Північний потік - 2" у Балтійському морі 26 вересня стався вибух техногенного характеру потужністю близько 700 кг у тротиловому еквіваленті. А генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг назвав інцидент диверсією.

ЗМІ в США та Німеччині провели розслідування аварії на Nord Stream, вбачаючи у них слід проукраїнських сил, проте офіційні особи країн та НАТО радили дочекатися результатів слідства. В Офісі президента спростували причетність України. 14 серпня генеральна прокуратура Німеччини видала перший ордер на арешт українця у справі про підрив газопроводів "Північний потік". Підозрюваного розшукують. Заступник речника федерального уряду Німеччини Вольфганг Бюхнер заявив, що результати розслідування диверсії на газогоні Nord Stream не зашкодять відносинам між Києвом і Берліном. Водночас радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заперечив причетність України до підриву "Північних потоків", зазначивши, що країна не отримала жодної переваги від вибухів. Росія оголосила досудові претензії Німеччині, Данії, Швеції та Швейцарії через їхню нібито "незацікавленість" у проведені розслідування підриву "Північних потоків" та заявила про намір звернутися до Міжнародного суду ООН.



