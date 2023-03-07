"Вони затонули": в ОП заявили, що Україна не має стосунку до аварій на "Північних потоках"
В Офісі президента спростували стосунок України до підривів трубопроводів на "Північних потоках" у Балтійському морі
Про це повідомив Радник керівника ОП Михайло Подоляк.
"Хоча я люблю колекціонувати цікаві конспірологічні теорії про український уряд, мушу зазначити: Україна не має стосунку до казусу в Балтійському морі та не має інформації щодо "проукраїнських груп із підриву". Що сталося з "Північними потоками"? "Вони затонули", як кажуть у самій РФ…", - прокоментував Подоляк.
- Нагадаємо, нові дані розвідки США, свідчать про те, що атаку на газопроводи Nord Stream здійснила проукраїнська група, що прямо не пов'язана з урядом чи спецслужбами.
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