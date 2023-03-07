Про це повідомив Радник керівника ОП Михайло Подоляк.

"Хоча я люблю колекціонувати цікаві конспірологічні теорії про український уряд, мушу зазначити: Україна не має стосунку до казусу в Балтійському морі та не має інформації щодо "проукраїнських груп із підриву". Що сталося з "Північними потоками"? "Вони затонули", як кажуть у самій РФ…", - прокоментував Подоляк.