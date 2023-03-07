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Розвідка США припускає, що аварії на Північних потоках могли організувати проукраїнські сили, - The New York Times

7 березня, 2023 вiвторок
18:46
Економіка Місце аварії на трубопроводі Північний потік

Нові дані розвідки США, свідчать про те, що атаку на газопроводи Nord Stream здійснила проукраїнська група, що прямо не пов'язана з урядом чи спецслужбами

Про це пише The New York Times.

Представники США заявили, що у них немає доказів того, що президент України Володимир Зеленський чи його оточення були причетні до операції, або що зловмисники діяли за вказівками будь-яких українських урядовців.

Вони сказали, що немає чітких висновків щодо цього, залишаючи відкритою ймовірність того, що операція могла бути проведена непідконтрольною стороні силою, пов’язаною з українським урядом або його службами безпеки.

Деякі початкові припущення США та Європи були зосереджені на можливій провині Росії, особливо враховуючи її причетність до підводних операцій, хоча незрозуміло, яку мотивацію мав би Кремль саботувати трубопроводи, враховуючи, що вони були важливим джерелом доходу та засобом для Москви мати вплив на Європу. За оцінками, вартість ремонту трубопроводів становить близько 500 мільйонів доларів. Представники США кажуть, що не знайшли жодних доказів причетності російського уряду до нападу.

Офіційні особи, які ознайомилися з розвідданими, заявили, що вважають, що диверсанти, швидше за все, були громадянами України чи Росії, або якоюсь комбінацією обох. Офіційні особи США заявили, що нікого з американців чи британців не було залучено.

Офіційні особи США також не заявляли публічно, що вони вважають, що операцію спонсорувала держава.

Результати розслідування може вплинути на підтримку України на Заході, особливо у Німеччині

Офіційні особи заявили, що це може бути першим значним висновком кількох ретельно охоронюваних розслідувань, висновки яких можуть мати серйозні наслідки для коаліції, що підтримує Україну.

Будь-які припущення про участь України, прямо чи опосередковано, можуть порушити делікатні відносини між Україною та Німеччиною, погіршивши підтримку серед німецької громадськості, яка проковтнула високі ціни на енергоносії в ім’я солідарності.

"Якщо Росія вторгнеться в Україну, тоді Nord Stream 2 більше не буде…Я обіцяю вам, що ми зможемо це зробити", - Байден

Видання нагадує, що Nord Stream 2 був завершений у 2021 році, попри заперечення офіційних осіб у Сполучених Штатах, Британії, Польщі та Україні, зокрема, які попереджали, що це збільшить залежність Німеччини від російського газу. Ці чиновники стверджували, що під час майбутньої дипломатичної кризи між Заходом і Росією Москва могла б шантажувати Берлін, погрожуючи скоротити постачання газу, від якого німці сильно залежали, особливо взимку.

На початку минулого року президент Байден після зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцем у Білому домі сказав, що рішення пана Путіна про те, чи атакувати Україну, визначить долю Nord Stream 2. "Якщо Росія вторгнеться, це означатиме перехід танків і військ. знову кордон України, тоді Nord Stream 2 більше не буде", – сказав пан Байден. "Ми покладемо цьому край".

Коли його запитали, як саме це буде досягнуто, пан Байден загадково сказав: "Я обіцяю вам, що ми зможемо це зробити".

Минулого місяця журналіст-розслідувач Сеймур Герш опублікував статтю на інформаційній платформі Substack, у якій зробив висновок, що Сполучені Штати провели операцію за вказівкою Байдена. У своїй аргументації пан Герш посилався на погрозу президента перед вторгненням "покласти кінець" Nord Stream 2 та подібні заяви інших високопоставлених чиновників США.

Офіційні особи США кажуть, що Байден та його головні помічники не санкціонували місію для знищення трубопроводів Nord Stream, і вони кажуть, що США не були залучені.

В операції було використано 45 "кораблів-привидів" та понад 1000 фунтів вибухівки

Нові дані розвідки поки що не надали жодних доказів причетності українського уряду до атаки на трубопроводи, і офіційні особи США кажуть, що рівень довіри адміністрації Байдена до Зеленського та його високопоставленої команди з національної безпеки постійно зростав.

Розвідувальним і правоохоронним органам по обидва боки Атлантики було важко отримати конкретні докази того, що сталося на морському дні за години, дні й тижні до вибухів. Самі трубопроводи не контролювалися ні комерційними, ні державними датчиками. Щобільше, пошук судна або суден ускладнювався тим фактом, що вибухи сталися в зоні інтенсивного руху транспорту. Однак, у слідчих є багато доказів.

За словами європейського законодавця, проінформованого наприкінці минулого року головною зовнішньою розвідувальною службою його країни, слідчі збирали інформацію про приблизно 45 "кораблів-привидів", чиї транспондери не були ввімкнені або не працювали, коли вони проходили через територію, ймовірно, щоб приховати їхні рухи.

Законодавцю також повідомили, що зловмисники використали понад 1000 фунтів вибухівки "військового класу".

Прессекретар уряду Данії не дали жодних коментарів. Речник німецького уряду відмовився від коментарів.

Матс Люнгквіст, старший прокурор, який очолював розслідування у Швеції, наприкінці минулого місяця заявив The New York Times, що в його країні полювання на злочинців триває.

"Це моя робота — знайти тих, хто підірвав Nord Stream. Щоб допомогти мені, я маю Службу безпеки нашої країни", – сказав пан Люнгквіст. "Я думаю, що це Росія підірвала Nord Stream? Я ніколи так не думав. Це не логічно. Але, як і у випадку вбивства, ви повинні бути відкритими для всіх можливостей".

  • У ніч на 26 вересня 2022 року в газопроводі "Північний потік - 2" сталося раптове падіння тиску. Вже 27 вересня повідомлялося, що напередодні запуску Балтійського газопроводу до Балтійського моря вилився газ з російського газопроводу "Північний потік - 2". Тоді ж прем’єрка Данії Метте Фредеріксен заявила, що пошкодження російських газогонів "Північний потік" і "Північний потік - 2" у Балтійському морі є результатом навмисних дій
  • Пізніше стало відомо, що на маршрутах газопроводів "Північний потік" та "Північний потік - 2" у Балтійському морі 26 вересня був вибух техногенного характеру потужністю близько 700 кг у тротиловому еквіваленті. А генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг назвав диверсією пошкодження газопроводу "Північний потік".
  • Вже 1 жовтня компанія-оператор російського газопроводу "Північний потік - 2" Nord Stream 2 AG проінформувала Данське енергетичне агентство про стабілізацію тиску в трубі, що свідчить про припинення витікання газу. 
  • Згодом спецслужби Швеції підтвердили диверсію на "Північних потоках" та шукали винних у підривах. Водночас німецькі слідчі заявили, що не мають доказів того, що Росія стоїть за вибухами на газопроводах "Північний потік - 1" і "Північний потік - 2".
газ
США
Північний потік
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