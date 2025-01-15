Карта бойових дій за період 8-15 січня: РФ хоче закрити максимум питань на фронті до інавгурації Трампа

З одного боку, становище виглядає вкрай кепсько, але жодну із цих загроз Путіну не вдасться перетворити на переможну ситуацію до інавгурації Трампа, а більшість ідей окупантів не будуть зреалізовані ще тривалий час. Наразі ЗСУ не можуть зупинити поступового просування росіян, проте й ворог доволі виснажений, тому темпи його наступу суттєво впали.

Новопавлівський фронт

Після окупації Курахового ЗСУ готуються захищати новий укріпрайон у межах трикутника сіл Андріївка – Костянтинопіль – Улакли, а також по річках Вовча і Сухі Яли. Втім частина наших військових усе ще обороняється вздовж річки Сухі Яли, де рашисти щоденно намагалися наступати з боку сіл Зеленівка, Сухі Яли та Костянтинопольське. Тут окупанти роблять спроби форсувати річку в різних місцях, а також пробитися дорогою з Янтарного до Дачного. Наразі бої тривають за невеличке село Янтарне, половину з якого контролюють росіяни, однак Сили оборони не дають їм розвинути успіх.

Карта бойових дій за 8-15 січня, Фото: Еспресо

Якщо ворогу вдасться захопити Дачне, то становище наших військ різко погіршиться і повториться ситуація з мішком, який місяць тому був дещо південніше, в районі Успенівки. Не маючи значних успіхів на цій ділянці фронту, окупанти одночасно намагаються вирішити питання, атакуючи в напрямку на Костянтинопіль і Улакли, хоча й тут у межах кількох останніх тижнів наші оборонці відбили всі їхні наступи.

На північ по руслу річки Вовча відбувалися цікаві події. З одного боку окупанти пробиваються від села Шевченко до Андріївки вздовж річки, а з іншого ЗСУ контратакували й відбили частину села Шевченко. Хоча ЗСУ доволі швидко відступили з Петропавлівки і Слов’янки, однак вони зайняли позиції по балках і не дають ворогу рухатися далі на захід.

Карта бойових дій за 8-15 січня, Фото: Еспресо

Тим часом Генштаб уже визначив новий укріпрайон на цій ділянці бойових дій. Новопавлівка, яка розташована на сході Дніпровської області, стала ключовим населеним пунктом, який дав назву новому фронту. Таким чином Генштаб об’єднав раніше Курахівський і Бердянський напрямки, що наразі зникли як такі.

Оточення Покровська

Процес оточення Покровська триватиме ще кілька місяців, якщо не пів року, однак ЗС РФ поступово й невпинно впроваджують свій план. Тим паче, що після окупації Курахового лінія фронту значно скоротилась і в росіян вивільнилися додаткові ресурси, які вони перекинули саме на Покровський фронт.

На відтинку в понад 11 км від Ясенового до Успенівки рашисти мають мізерне просування. Так, вони невпинно рухаються на захід до Дніпровської області, але в тиждень їхні загарбання становлять сотні метрів. Наразі росіяни почали захоплення Ясенового, де бої тривають у центрі села. Також ворог врешті окупував Новоєлизаветівку та почав наступ у напрямку Надіївки. Аналогічно закінчилася тривала битва за Нововасилівку. Після її окупації зс РФ розвернулись на Успенівку.

Значно складніша ситуація на ділянці між річкою Солона та Покровськом, де росіяни, рухаючись на північ, намагаються обійти Покровськ і перерізати йому логістичні артерії. Після окупації сіл Вовче і Солоне вони пішли на перерізання дороги Покровськ – Межова й вийшли на неї між селами Котлине й Удачне. Для закріплення своїх позицій ворог змушений атакувати обидва села, де раніше зайняли позиції Сили оборони, відтак бій тут буде довготривалим.

Карта бойових дій за 8-15 січня, Фото: Еспресо

Доволі небезпечним виглядає просування росіян між Пісочним і Котлиним на Звірове, яке вже є фактичним передмістям Покровська. За тиждень ворог просунувся тут на понад 800 метрів. Імовірно, далі окупанти рухатимуться не тільки в напрямку на Покровськ, а й обійдуть Котлине, щоб захопити наші позиції.

На всій ділянці південного Покровського фронту тривають активні штурми, в ході яких загарбники намагаються максимально близько підібратися до міста. Втім просування вони майже не мають, окрім закінчення окупації Зеленого, яке тривалий час тримало кругову оборону. Однак на штурм міста росіяни не підуть, поки повністю його не оточать й не обріжуть логістику.

Саме тому вони активували свої атаки на східному покровському фронті, де за 3 тижні окупували повністю Воздвиженку та намагаються розширити лінію фронту на північ і південь від села, щоб мати змогу вийти на трасу Покровськ – Костянтинівка не тільки в одному місці. На північному фланзі ворог зав’язав бої за Баранівку, а на південному спробував захопити Єлизаветівку, але Сили оборони відкинули рашистів назад.

Карта бойових дій за 8-15 січня, Фото: Еспресо

Торецьк став великою сірою зоною

ЗС РФ захопили центральну частину міста і неабияк посилили свій наступ на всі інші райони. Ворог інфільтрувався у значну кількість будівель у зоні нашого контролю. Відтак більшість тієї частини Торецька, яку контролювали Сили оборони, стала сірою зоною. Росіяни цього тижня продовжили пробиватися до західних околиць міста, розділяючи нашу оборону в північних і південних мікрорайонах. Сили оборони все ще утримують 10-15% міста, зокрема шахту Торецьку на північно-західних околицях, а також частину териконів Центральної шахти, що в південній частині.

Карта бойових дій за 8-15 січня, Фото: Еспресо

З іншого боку, окупантам не вдалося прорватися через фланги й оточити Торецьк. Сили оборони все ще утримують Леонідівку та лінію фронту по Дачному і Кримському, а тому мають можливість поступово відступати. Хоча все ж варто констатувати, що битва за Торецьк програна, а його повна окупація є питанням тижнів.

Карта бойових дій за 8-15 січня, Фото: Еспресо

Часів Яр падає – Костянтинівці приготуватися?

Оборона Часового Яру, яка тримається вже рік і 3 місяці, починає помітно просідати. За цей тиждень росіяни зуміли прорватися в напрямку залізничного вокзалу, однак сам вокзал ще не захопили. Втім під їхнім контролем тепер район "Північний" і частина сусіднього району "Десята". Окрім того, ворог захопив основний цех вогнетривкого заводу, а також почав наступ на ще один великий цех, що навпроти залізничної станції.

Карта бойових дій за 8-15 січня, Фото: Еспресо

Окрім того, ЗСУ були змушені відійти із ще одного району - "Новий", який прилягає до Каналу. Таким чином Сили оборони повністю відійшли від лінії оборони в місті по Каналу та зосередились на обороні крайніх західних кварталів.

Усе ж ЗСУ вдалося загальмувати цей прорив і стабілізувати ситуацію. Бій за часів Яр ще не програний, він триває. Проте, враховуючи значне погіршення становища біля Торецька, яке вплине й на Часовоярський фронт, уже зараз розпочались активні розмови про підготовку Костянтинівки до активних міських боїв.

Форсування Осколу й наступ на Куп’янськ

ЗСУ так і не вдалося ліквідувати плацдарм, який росіяни створили на південь від Дворічної. Щобільше, вони розширили його, захопивши половину селища, а також просунулися на південь до околиць села Західне. Очевидними є наміри окупантів створити загрозу для Куп’янська, пробиваючись до нього по обидва боки річки Оскіл. Далі вони рухатимуться до Ківшарівки, бо в разі її захоплення рашистам вдасться об’єднати лінію фронту і створити потужний ударний кулак на Куп’янськ. Для цього росіяни щоденно пересилають війська на інший берег Осколу. Однак зараз ще не важко ліквідувати цей плацдарм, якщо ЗСУ знайдуть і виділять на це додаткові ресурси.

Карта бойових дій за 8-15 січня, Фото: Еспресо

Курська операція: зустрічні контрнаступи тривають

Росіяни спробували прорватися до Суджі й атакували село Махнівка, що за 2 км на південь. Втім сили оборони завдали ворогам значних втрат, через що вони були змушені втікати, а сіра зона розширилася до Черкаської Конопельки. Втім контрнаступ ЗСУ також загальмував. Спочатку Сили оборони захопили села Бердин і Новосотницький, однак у підсумку важких боїв ЗС РФ вибили їх звідти. Одночасно росіяни контрнаступали та просунулися від Нечаєва до Руського Поречного. На північному фланзі ворог атакував село Погребки. У ньому досі тривають бої.

Найбільший наступ рашисти провели на Малу Локню, де атакували Вікторівку та Миколаївку, що за 500 метрів від села. Втім нашим героям вдалося відбити атаку та знищити пів тисячі росіян тільки в одному бої. Все ж росіянам вдалося пересунути на схід значну частину західного фронту на протяжності в 10 км від Погребків до Локні. Тут вони захопили села Леонідово та Новоіванівка. Тепер ЗСУ вибудовують нову оборонну лінію по річні Мала Локня.

На східному фланзі ворог не лише намагається пробитися на Свердліково, щоб підрізати нашу оборону "під корінь", а й здійснив кілька спроб атакувати через кордон на Журавку. Всі атаки були відбиті.

Карта бойових дій за 8-15 січня, Фото: Еспресо

Найбільша атака на Росію

Тим часом в ЗСУ з’явились власні дрони, які здатні нести КАБи. З нагоди цього Україна завдала однієї із найбільших в ході цієї війни комбінованих атак на Росію, із використанням ракет та дронів. Під прицілом опинились виробничі цехи в Петербурзі, хімічні заводи під Брянськом та в Казані, оборонне підприємство в Енгельсі, військовий склад в Ростові, нафтопереробний завод в Саратові, вибухали об’єкти в Тульській області. Ми вразили об’єкти від 200 до 1100 км від кордону з РФ.

Карти створено на основі інформації, отриманої від Генерального штабу Збройних Сил України, а також з інших відкритих та перевірених джерел. Водночас карти не є максимально точними та лише умовно відображають тенденції в зоні бойових дій.