"Товарищи солдаты! Вопрос с баней решён! Бани… не будет".

Історія з терміновим переведенням (список фахівців складіть самі) у піхоту, нагадує мені саме цю приказку. Напевне кожен знає ситуацію, коли в тій або іншій бригаді також терміново переводили в піхоту, наприклад,.. водіїв. Бо "неіпьот" і все такоє! Але потім, трохи пізніше, виявлялось, що і піхоти вже немає (бо назвати піхотинцем людину і бути ним, зовсім не одне і теж) та й водіїв відповідно також вже немає, бо їх перевели у ту саму піхоту. Треба знов їх десь шукати, вчити керування ніфіга не легковим "Опелем", ну і так далі.

Такі фінти вухами ніщо інше, як спроба надурити самих себе. Ну добре. Зібрали двісті людей. Відправили у піхотний підрозділ. І… Хтось отримав одразу дві роти піхотинців? Ні… Хоча на папері звичайно ж отримав. Бо десь буде написано, що до певної бригади прирядити певну ротно-тактичну групу у певному складі. На папері буде саме так. А ось насправді… Читайте також: Зеленський доручив не зменшувати склад фахівців, які потрібні Повітряним силам

Проходили ж історію, коли дуже "розумні" атцы-камандиры, переводили в піхоту пілотів БПЛА. Бо "нах*й потрібні ваші дрони які не літають у дощ, при поривах вітру 20 м/с, в туман та сніг одночасно. Толку від вас?". Чим усе скінчилось? Так тим же самим, що і в історії із водіями. Це вже зараз, напевне, до всіх потужних полковників дійшло, що лише два екіпажі ФПВ-дронів запросто можуть зупинити штурмові дії взводу окупантів. А всього один екіпаж нічного бомбера - це нічний жах для всіх окупантів у зоні дії цього БПЛА. Про жах я не перебільшую. Всього! Один! Екіпаж!

Піхота безумовно потрібна! Але не піхотинці на папері чи на швидкоруч "перефарбовані" вчорашні кухарі. А добряче навчені (на що потрібний немалий час) і, що головне, вмотивовані піхотинці. І не завжди гроші - це головний мотиватор. Є багато підрозділів, де хлопці, які сидять у бліндажах, чудово розуміють, що за їхньою спиною вогневе прикриття. Там командир, якого вони знають давно. І якщо що, то зроблять все, аби прикрити чи витягнути. Читайте також: Авіатехніки ЗСУ заявили про масове переведення їх у піхоту, Генштаб і Повітряні сили відреагували А яка саме буде мотивація у людини, яка ще вчора обслуговувала літак, а вже завтра опинилась в окопі, питання риторичне.

Кажуть, що хтось і колись, дуже давно сказав: "Той, хто нехтує тисячами, колись почне рахувати десятки".

P.S. У відповіді ГШ здивувало ось це…. "Натомість, Повітряні Сили ЗС України навпаки нарощують штатну кількість технічного та льотного персоналу". Одразу ж напрошується питання: "А навіщо ви зараз звільняєтесь від людей, яких перенавчити в рази швидше ніж вчити нових? Щоби що?".