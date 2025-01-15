Армія РФ використала 6 різних типів ракет: Згурець про масовану атаку України

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Відбулася масована атака з використанням різних типів наступального озброєння. Ворог застосував ракети Х-101 з бомбардувальників Ту-95, "калібри" з морських носіїв, балістичні "іскандери", а також крилаті ракети Х-59 та Х-69. Загалом було використано шість різних типів ракет", - наголосив Згурець.

За словами директора інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, частина ракет була спрямована на Київ, інші - на західну Україну. За попередніми оцінками, ворог мав на меті удари по енергетичній інфраструктурі, враховуючи нещодавнє зниження температури та зміни у погоді.

Військовий експерт також додав, що минулого року російською армією було використано майже 2 тисячі ракет. Піки використання ракет припали на січень, березень та листопад. У січні та березні було випущено по Україні 240-250 ракет, а в листопаді - рекордна кількість - 263 ракети.

"Наразі побачимо, наскільки у противника накопичені ці ракетні запаси, щоб й далі здійснювати насамперед удари по енергетичній інфраструктурі. Це особливо актуально в зимовий період, що є базовим пріоритетом противника", - додав Згурець.

Російська окупаційна армія вранці середи, 15 січня, здійснила пуски ракет по території України. На Львівщині та Прикарпатті постраждали об'єкти критичної інфраструктури.





