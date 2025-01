Metallica задонатила $500 тис. на допомогу постраждалим від пожеж у Лос-Анджелесі

Про це пише Billboard.

Американський метал-гурт Metallica вирішив підтримати жертв масштабних лісових пожеж у Каліфорнії, що охопили понад 160 квадратних кілометрів. Через свій благодійний фонд All Within My Hands музиканти перерахували $500 тис. на гуманітарну допомогу, яку здійснюють фонд Wildfire Recovery Fund, фонд California Community Foundation, фонд Eaton Canyon Fire Relief and Recovery Fund та фонд Pasadena Community Foundation.

Спустошливі пожежі почалися минулого тижня в Пасифік Палісейдс на заході Лос-Анджелеса та в районі Альтадена на сході. За останній тиждень у місті загинуло 24 людини, майже 100 тис. людей отримали наказ про евакуацію, а понад 12 тис. будівель було зруйновано.

Для тих, хто втратив свої будинки або потребує іншої допомоги, доступна низка ресурсів. MusiCares та Recording Academy запустили Los Angeles Fire Relief Effort для підтримки музикантів, які постраждали від катастрофи, та спільно пожертвували $1 млн. Люди, які пропрацювали в музичній індустрії понад п'ять років, можуть претендувати на термінову допомогу, зокрема і фінансову до $1500 та талони на харчування на суму до $500.