Українська співачка Міка Ньютон, яка живе у США, евакуювалась зі свого будинку через лісові пожежі в Каліфорнії

Про це вона повідомила в сторіс в instagram.

Серія лісових пожеж, що вирують з 7 січня, спустошила Південну Каліфорнію, змусивши тисячі жителів покинути свої домівки. Серед них опинилася і українська співачка Міка Ньютон, яка виїхала до США ще в 2011 році.

Як розповіла представниця України на Євробаченні-2011, спершу її родині нічого не загрожувало. Вона подякувала всім за хвилювання, зазначивши, що вона в безпеці.

Проте за 5 годин вона повідомила, що їм з родиною доведеться евакуюватися.

"Вся наша родина має евакуюватися зараз. Це схоже на справжній кошмар", - написала Міка Ньютон.

Співачка мешкає в США з чоловіком Крісом Сааведра з 2011 року.