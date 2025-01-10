Українська співачка Міка Ньютон, яка живе у США, евакуювалась зі свого будинку через лісові пожежі в Каліфорнії
У Лос-Анджелесі тривають масштабні лісові пожежі, що розпочалися 7 січня, через що евакуйовано понад 180 тис. людей. Покинути свій дім довелося і співачці Мікі Ньютон
Про це вона повідомила в сторіс в instagram.
Серія лісових пожеж, що вирують з 7 січня, спустошила Південну Каліфорнію, змусивши тисячі жителів покинути свої домівки. Серед них опинилася і українська співачка Міка Ньютон, яка виїхала до США ще в 2011 році.
Як розповіла представниця України на Євробаченні-2011, спершу її родині нічого не загрожувало. Вона подякувала всім за хвилювання, зазначивши, що вона в безпеці.
Проте за 5 годин вона повідомила, що їм з родиною доведеться евакуюватися.
"Вся наша родина має евакуюватися зараз. Це схоже на справжній кошмар", - написала Міка Ньютон.
Співачка мешкає в США з чоловіком Крісом Сааведра з 2011 року.
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