Американська кіноакадемія відклала низку подій "Оскара-2025" через пожежі в Лос-Анджелесі

Про це пише The Independent.

8 січня для членів Академії кінематографічних мистецтв та наук США відкрилося голосування за цьогорічних номінантів на премію "Оскар". Воно мало тривати до 12 січня, однак через масштабну пожежу його продовжили до 14 січня. Оголошення номінантів, яке спочатку було призначено на 17 січня, перенесено на 19 січня.

Пожежа у Пасифік-Палісейдс стала найбільш руйнівною в історії Лос-Анджелеса. В електронному листі, надісланому членам академії в середу генеральним директором Біллом Крамером, академія висловила "найглибші співчуття тим, хто постраждав від руйнівних пожеж у Південній Каліфорнії". Лісові пожежі призвели до евакуації понад 150 тис. мешканців, у тому числі 30 тис. лише в районі Пасифік-Палісейдс. По всьому району Лос-Анджелеса зруйновані будинки, у тому числі таких знаменитостей, як Даян Воррен, Анна Феріс та Адам Броді з дружиною Лейтон Містер.

В електронному листі також докладно описувалося кілька інших заходів, які були перенесені чи скасовані. Так, міжнародний показ фільмів шортліста, призначений на середу ввечері, переноситься на кінець тижня.

Прем'єри фільмів від Amazon MGM Studios "Нестримні" та Universal Studios "Людина-вовк" були скасовані, як і пряма трансляція номінацій на премію Гільдії кіноакторів США 2025 року. Імена номінантів були оголошені в пресрелізі.

Урочистний обід AFI Awards, запланований на 10 січня, чаювання BAFTA, призначене на 11 січня, та церемонія вручення премії "Вибір критиків" (Critics Choice Awards) 12 січня – усе це було відкладено.

"30-та щорічна церемонія вручення премії Critics Choice Awards перенесена з 12 на 26 січня через катастрофічні пожежі, що вирують у Південній Каліфорнії", — йдеться у заяві.

Мер Лос-Анджелеса Карен Басс заявила: "Економте воду настільки, наскільки це можливо. Ми хочемо бути впевненими, що будемо готові, якщо нам знадобиться більше води. Але не сумнівайтеся, Лос-Анджелес відновиться сильніше, ніж будь-коли".

Очікується, що небезпечні вітрові умови не припиняться до кінця тижня. Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом оголосив надзвичайний стан, а національна гвардія штату працює над тим, щоб допомогти пожежникам.