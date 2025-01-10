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Марк Гемілл, Джеймі Лі Кертіс та Ентоні Хопкінс: понад 50 зірок втратили домівки через пожежі в Лос-Анджелесі

Дар'я Тарасова
10 січня, 2025 п'ятниця
11:54
Кіно Пожежі, Лос-Анджелес

Через масштабні лісові пожежі, що вирують у Каліфорнії з 7 січня, знищено понад 1000 будівель та евакуйовано 180 тис. людей, серед них і голлівудські зірки

Зміст

Про це пише People.

Серія лісових пожеж, що почалися 7 січня, спустошила Південну Каліфорнію, змусивши тисячі жителів покинути свої домівки. Серед евакуйованих людей багато знаменитостей, які десятиліттями називали цей район своїм домом.

Деякі з них втратили свої будинки, зокрема, зірка "Пліткарки" Лейтон Містер і її чоловік, зірка серіалу "Чужа сімʼя" Адам Броуді, зірка фільму "Дуже страшне кіно" Анна Феріс, телеведуча Рікі Лейк, актор "Секретних матеріалів" та "Пили" Кері Елвіс, зірка "Загальної лікарні" Камерон Метісон, телеведучий Спенсер Пратт і його дружина Гайді Монтег.

Через катастрофу, яку вже називають найбільш руйнівною пожежею в історії округу Лос-Анджелес, наразі зруйновано понад 1100 будівель і пошкоджено 27 тис. акрів (майже 11 тис. га) землі.

Хто з зірок постраждав через пожежі

Американський актор Майло Вентімілья, найбільш відомий завдяки виконанню ролі Пітера Петреллі в телесеріалі "Герої", зірка серіалу "Це ми" уже повернувся до свого спаленого дому. Він сказав, що він і його дружина Джарія Маріано, яка перебуває на дев'ятому місяці вагітності, спостерігали на камерах відеоспостереження, як пожежа охопила їхній будинок.

Зірка фільму "Мій найкращий коханець" Браян Грінберг і його дружина, акторка Джеймі Чон втратили будинок у пожежі. Також пожежею знищені будинки актора Джон Сі Рейлі ("Чикаго", "Банди Нью-Йорка"), акторки Кобі Смалдерс ("Як я зустрів вашу маму") і її чоловіка Тарана Кіллама, лауреат премій "Золотий глобус" та Еммі" Джон Гудмен, Періс Хілтон, лауреат "Оскара" Джефф Бріджес, мати Бейонсе та Соланж Ноулз, Тіна Ноулз, письменниця та продюсерка Кенді Спеллінг, композиторка і авторка пісень Даян Воррен, співачка Дженей Айко, комік, актор Біллі Крістал, зірка "Брудних танців" Дженніфер Грей, журналістка, акторка, ексдружина Арнольда Шварценеґґера Марія Шрайвер, акторка "Зоряного шляху" Деніз Кросбі, зіркова стилістка Мейв Рейлі, перукарка і засновниця Ouai Джен Аткін, телеведуча Меліса Ріверс, актор Кері Елвес, модель Керолін Мерфі, актор Маріо Лопез, модель Моллі Сімс, актор Джеймс Вудс, Кріссі Тейген
та її чоловік Джон Ледженд, акторка Кейт Бекінсейл, акторка Холланд Тейлор, актор Роб Макелгенні

78-річний актор Юджин Леві розповів, що загруз у "чорному та інтенсивному" диму, коли намагався вийти з дому. Пізніше фотографії підтвердили, що будинок був зруйнований.

Зірка фільмів "Дівергент" і "Одержимість" Майлз Теллер і його дружина Келлі Сперрі втратили будинок за $7,5 млн у Пасифік Палісейдс, який вони купили в 2023 році.

Будинок втратив легендарний актор Ентоні Хопкінс. Це вже третій будинок, який він втрачає через пожежу після катастроф у 2000 році в Лондоні і 2018 році у Малібу.

Кантрі співак Бред Пейслі та акторка Кімберлі Вільямс Пейслі втратили дім, в якому уже не живуть. Лауреатка "Оскара" Джеймі Лі Кертіс розповіла, що хоча її будинок не постраждав, весь її район знищений.

Зірка "Розповіді служниці" Івонн Страховскі повідомила, що вона та її родина в безпеці, і вони сподіваються, що її дім все ще цілий. Евакуювалися і не знають, чи мають ще будинок, також Елізабет Чемберс, амбасадор United24, зірка "Зоряних війн" Марк Гемілл, акторка Дженніфер Лав Г'юїтт.

Зірка "Поліцейської академії" Стів Гуттенберг допомагав евакуюватися іншим. Він закликав співмешканців залишити ключі у своїх автомобілях, щоб він та інші могли переставити їх і допомогти пожежним бригадам проїхати.

 

Теги:
Новини
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Культура
Шоу-бізнес
Каліфорнія
США
лісові пожежі
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