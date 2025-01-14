Оголошення номінантів на "Оскар-2025" вдруге перенесли через пожежі в Лос-Анджелесі

Про це інформує CBS News.

"Ми всі глибоко засмучені наслідками пожеж і величезними втратами, які зазнали так багато людей у нашій спільноті. Академія завжди була об’єднувальною силою у кіноіндустрії, і ми віддані ідеї підтримувати одне одного у важкі часи," — заявили виконавчий директор Академії кінематографічних мистецтв і наук Білл Крамер і президентка Джанет Янг у спільній заяві.

Там додали, що через активні пожежі в районі Лос-Анджелеса необхідно продовжити період голосування та перенести дату оголошення номінантів, щоб надати членам додатковий час.



Академія продовжить період голосування за номінантів на премію "Оскар" до 17:00 (за тихоокеанським часом) п’ятниці, 17 січня. Оголошення номінантів відбудеться у віртуальному форматі у четвер, 23 січня, о 05:30 за тихоокеанським часом.