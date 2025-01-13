Пожежі в Каліфорнії забрали життя щонайменше 24 людей, 12 300 будівель пошкоджені або зруйновані
Щонайменше 24 людини загинули, тисячі будинків зруйновано і 100 000 людей евакуювалися через пожежі, що вирують у Каліфорнії вже майже тиждень
Про це повідомило інформагентство Reuters.
За словами губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюсома, ці пожежі можуть стати найбільш руйнівним стихійним лихом в історії США. Полум'я перетворило на руїни цілі квартали. За офіційними даними, 12 300 будівель були пошкоджені або зруйновані.
У неділю, 12 січня, вогнеборці намагалися локалізувати межі двох лісових пожеж у Лос-Анджелесі, скориставшись коротким затишшям перед прогнозованим черговим посиленням вітру найближчими днями.
Пожежа в західній частині Лос-Анджелеса охопила 23 713 акрів (96 квадратних кілометрів), лише 11% пожежі локалізовано.
Пожежа Ітон у передгір’ях на схід від Лос-Анджелеса спалила ще 14 117 акрів (57 квадратних кілометрів). Відсоток контрольованої площі зріс до 27%, порівняно з 15% днем раніше.
На північ від міста пожежу Херста локалізували на 89%, а три інші пожежі, які спустошили інші частини округу, тепер локалізовано на 100%, повідомив Каліфорнійський департамент лісового господарства та протипожежної охорони.
Чиновники попередили майже 10-мільйонне населення округу Лос-Анджелес, що будь-кому може бути наказано евакуюватися. До неділі наказ про евакуацію отримали понад 100 000 людей.
"Ці вітри в поєднанні з низькою відносною вологістю і низьким рівнем вологості збережуть високий рівень загрози пожежі в усьому окрузі Лос-Анджелеса", – сказав начальник пожежної служби округу Лос-Анджелес Ентоні Марроне на пресконференції, додавши, що евакуйовані райони наразі не можуть бути знову відкриті. Очікують, що до них можна буде повернутися в четвер.
- Президент України Володимир Зеленський 12 січня заявив про готовність Києва допомогти Сполученим Штатам у гасінні масштабних пожеж у Каліфорнії
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 42.26 Купівля 42.26Продаж 42.98
- EUR Купівля 43.47Продаж 44.39
- Актуальне
- Важливе