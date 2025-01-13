Пожежі в Каліфорнії забрали життя щонайменше 24 людей, 12 300 будівель пошкоджені або зруйновані

Про це повідомило інформагентство Reuters.

За словами губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюсома, ці пожежі можуть стати найбільш руйнівним стихійним лихом в історії США. Полум'я перетворило на руїни цілі квартали. За офіційними даними, 12 300 будівель були пошкоджені або зруйновані.

У неділю, 12 січня, вогнеборці намагалися локалізувати межі двох лісових пожеж у Лос-Анджелесі, скориставшись коротким затишшям перед прогнозованим черговим посиленням вітру найближчими днями.

Пожежа в західній частині Лос-Анджелеса охопила 23 713 акрів (96 квадратних кілометрів), лише 11% пожежі локалізовано.

Пожежа Ітон у передгір’ях на схід від Лос-Анджелеса спалила ще 14 117 акрів (57 квадратних кілометрів). Відсоток контрольованої площі зріс до 27%, порівняно з 15% днем ​​раніше.

На північ від міста пожежу Херста локалізували на 89%, а три інші пожежі, які спустошили інші частини округу, тепер локалізовано на 100%, повідомив Каліфорнійський департамент лісового господарства та протипожежної охорони.

Чиновники попередили майже 10-мільйонне населення округу Лос-Анджелес, що будь-кому може бути наказано евакуюватися. До неділі наказ про евакуацію отримали понад 100 000 людей.

"Ці вітри в поєднанні з низькою відносною вологістю і низьким рівнем вологості збережуть високий рівень загрози пожежі в усьому окрузі Лос-Анджелеса", – сказав начальник пожежної служби округу Лос-Анджелес Ентоні Марроне на пресконференції, додавши, що евакуйовані райони наразі не можуть бути знову відкриті. Очікують, що до них можна буде повернутися в четвер.