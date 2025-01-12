Україна запропонувала США допомогу щодо ліквідації масштабної пожежі у Каліфорнії, - Зеленський

Про це український лідер заявив під час вечірнього звернення.

Так, президент доручив міністру внутрішніх справ та дипломатам підготувати можливість участі рятувальників з України у боротьбі з пожежами в Каліфорнії

За словами Зеленського, наразі щонайменше 150 українських пожежників підготовлені для допомоги США у гасінні пожеж.

"Там дуже важка ситуація, і українці можуть допомогти американцям захистити життя. Зараз це опрацьовується, відповідними каналами ми запропонували нашу допомогу американській стороні", - заявив він.