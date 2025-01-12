Україна запропонувала США допомогу щодо ліквідації масштабної пожежі у Каліфорнії, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність допомогти Сполученим Штатам у гасінні масштабних пожеж у Каліфорнії
Про це український лідер заявив під час вечірнього звернення.
Так, президент доручив міністру внутрішніх справ та дипломатам підготувати можливість участі рятувальників з України у боротьбі з пожежами в Каліфорнії
За словами Зеленського, наразі щонайменше 150 українських пожежників підготовлені для допомоги США у гасінні пожеж.
"Там дуже важка ситуація, і українці можуть допомогти американцям захистити життя. Зараз це опрацьовується, відповідними каналами ми запропонували нашу допомогу американській стороні", - заявив він.
- У Каліфорнії вирують масштабні лісові пожежі: вогонь забрав життя щонайменше п'ятьох людей і знищив понад тисячу будівель. Локалізувати пожежу не вдається, частину містян закликали евакуюватися.
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