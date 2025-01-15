В Антонівці на Херсонщині через російський обстріл загинула медсестра
Російська армія у вівторок, 14 січня, атакувала Антонівку Херсонської області, внаслідок чого загинула медсестра
Про це повідомили очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін та начальник МВА Роман Мрочко.
Через ворожий обстріл Антонівки вибухову травму несумісну з життям отримала 56-річна медсестра місцевої амбулаторії. Прокудін та Мрочко висловили співчуття рідним і близьким загиблої.
- Протягом 13 січня через російські обстріли в Херсонській області 9 людей зазнали поранення.
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