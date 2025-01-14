На Херсонщині через ворожі атаки за добу 9 людей було поранено

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Так, 13 січня під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Новоберислав, Берислав, Білозерка, Станіслав, Широка Балка, Олександрівка, Софіївка, Зміївка, Садове, Придніпровське, Розлив, Молодіжне, Новорайськ, Заможне, Осокорівка, Комишани, Бургунка, Інженерне, Іванівка, Новотягинка, Монастирське, Михайлівка, Дудчани, Качкарівка, Козацьке, Кізомис, Львове, Ольгівка, Гаврилівка, Токарівка, Тягинка, Понятівка та Херсон.

Окупанти били по соціальній інфраструктурі та житлових кварталах, зокрема, пошкодили багатоповерхівку та 7 приватних будинків. Також росіяни понівечили господарчі споруди та приватні автомобілі.

За словами очільника ОВА, через російську агресію 9 людей дістали поранення.