Росіяни вдарили по Херсону та Антонівці: постраждали цивільні

Про це інформує Херсонська ОВА.

Так, зранку російські війська атакували з безпілотника Антонівку. Під ворожий удар потрапила 47-річна жінка. Вона дістала мінно-вибухову травму, осколкове поранення передпліччя, ніг та попереку.

Жінку госпіталізували. Медики оцінюють її стан як середньої тяжкості.

Близько 09:00 окупанти скинули вибухівку з дрона на Херсон. У результаті 57-річна жінка дістала вибухову травму та осколкове поранення ноги.

Також пізніше до лікарні звернувся ще один херсонець, який постраждав через атаку ворожого дрона. У 62-річного чоловіка діагностували мінно-вибухову та травму плеча.