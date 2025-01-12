Росіяни вдарили по Херсону та Антонівці: постраждали цивільні
Від ранку неділі, 12 січня, російські окупанти обстріляли Херсон і середмістя. Унаслідок ворожих атак поранень зазнали щонайменше троє мешканців
Про це інформує Херсонська ОВА.
Так, зранку російські війська атакували з безпілотника Антонівку. Під ворожий удар потрапила 47-річна жінка. Вона дістала мінно-вибухову травму, осколкове поранення передпліччя, ніг та попереку.
Жінку госпіталізували. Медики оцінюють її стан як середньої тяжкості.
Близько 09:00 окупанти скинули вибухівку з дрона на Херсон. У результаті 57-річна жінка дістала вибухову травму та осколкове поранення ноги.
Також пізніше до лікарні звернувся ще один херсонець, який постраждав через атаку ворожого дрона. У 62-річного чоловіка діагностували мінно-вибухову та травму плеча.
- Зранку 9 січня російські окупанти атакували із дрона велосипедистку у Новорайську, що в Херсонській області.
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