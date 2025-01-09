Росіяни атакували з дрона велосипедистку у Новорайську на Херсонщині
Зранку 9 січня російські окупанти атакували із дрона велосипедистку у Новорайську, що в Херсонській області
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Внаслідок скидання вибухівки з БПЛА 64-річна жінка дістала вибухову травму, уламкові поранення плеча, попереку та ноги", - йдеться у повідомленні.
Потерпілу доставили до лікарні для надання меддопомоги.
- У середу, 8 січня, російські окупаційні війська завдали удару по населених пунктах Херсонської області. Унаслідок ворожих обстрілів є загиблі та поранені.
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