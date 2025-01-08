Росіяни зранку атакували дронами Херсонщину: двоє людей загинули, п'ятеро постраждали

Про це інформує Херсонська ОВА.

Зазначається, що через скидання вибухівки з дрона у Бериславі дістав травму та поранення руки 66-річний чоловік. Крім того, у 69-річної жінки діагностували вибухову травму, осколкові поранення рук, ніг, голови та живота.

Згодом у прокуратурі додали, що внаслідок обстрілу Берислава 52-річний чоловік загинув від травм, несумісних із життям. Загалом четверо місцевих жителів зазнали поранень.

Водночас очільник Херсонщини Олександр Прокудін вказує, що через обстріл загинув 40-річний чоловік, а поранень дістала 43-річна жінка.

За даними ОВА, наразі потерпілі перебувають у лікарні. Медики надають їм необхідну допомогу.

Також цього дня, близько 10:00, окупанти атакували з дрона Наддніпрянське. Російський дрон влучив у мікроавтобус на автодорозі поблизу населеного пункту.

Унаслідок скидання вибухівки загинув 70-річний чоловік. Ще один цивільний, 57-річний чоловік, який перебував в автобусі, дістав вибухову травму, контузію, множинні уламкові поранення голови та відкритий перелом передпліччя. Потерпілого шпиталізували.