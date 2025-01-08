Росіяни зранку атакували дронами Херсонщину: двоє людей загинули, п'ятеро постраждали
У середу, 8 січня, російські окупаційні війська вчергове завдали удару по населених пунктах Херсонської області. Унаслідок ворожих обстрілів є загиблі та поранені
Про це інформує Херсонська ОВА.
Зазначається, що через скидання вибухівки з дрона у Бериславі дістав травму та поранення руки 66-річний чоловік. Крім того, у 69-річної жінки діагностували вибухову травму, осколкові поранення рук, ніг, голови та живота.
Згодом у прокуратурі додали, що внаслідок обстрілу Берислава 52-річний чоловік загинув від травм, несумісних із життям. Загалом четверо місцевих жителів зазнали поранень.
Водночас очільник Херсонщини Олександр Прокудін вказує, що через обстріл загинув 40-річний чоловік, а поранень дістала 43-річна жінка.
За даними ОВА, наразі потерпілі перебувають у лікарні. Медики надають їм необхідну допомогу.
Також цього дня, близько 10:00, окупанти атакували з дрона Наддніпрянське. Російський дрон влучив у мікроавтобус на автодорозі поблизу населеного пункту.
Унаслідок скидання вибухівки загинув 70-річний чоловік. Ще один цивільний, 57-річний чоловік, який перебував в автобусі, дістав вибухову травму, контузію, множинні уламкові поранення голови та відкритий перелом передпліччя. Потерпілого шпиталізували.
- Російські терористи 6 січня атакували безпілотником маршрутку у Херсоні. Внаслідок цього загинула людина, кількість постраждалих зросла до 8.
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