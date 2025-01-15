КНДР не визнаватиме своїх військовослужбовців, яких взято в полон, - правозахисник Павліченко

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Двох північнокорейських військовополонених було захоплено на території Курської області під час нападів на українські Збройні Сили. Зараз вони мають захищений статус військовополонених, і Україна має право їх утримувати до завершення бойових дій або укладення мирної угоди. Зрозуміло, що вони є північнокорейськими громадянами, однак документів, які б підтверджували їхнє громадянство, немає. Ці військовослужбовці перебували під фальшивими документами російських військовослужбовців", - пояснив Павліченко.

За словами виконавчого директора Української Гельсінської спілки з прав людини, вдалося встановити персональні дані та ідентичність північнокорейських військових, і тепер ця інформація є в Україні та КНДР. Але КНДР не буде брати участь у переговорах чи визнавати цих людей своїми військовослужбовцями.

"Щодо можливості обміну, як це було запропоновано, це, скоріше, адвокаційний інформаційний крок, ніж реальна пропозиція. Тому що КНДР не має жодного відношення до організації обмінів і передачі з боку РФ українських військовослужбовців, які потрапили в полон, або цивільних, які захоплені й перебувають у місцях позбавлення волі у РФ. Відсутність переговорних майданчиків та напрацьованої практики ускладнює цей процес", - зауважив Павліченко.

Виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини розглядає можливість передачі північнокорейських солдатів, які були взяті в полон, до іншої третьої держави, якщо це буде затверджено. Цей процес може відбутися за умови, що солдати погодяться на переміщення. Умовно, це може бути навіть Південна Корея, де вони можуть бути звільнені і отримати можливість перебування.