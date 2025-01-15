КНДР не визнаватиме своїх військовослужбовців, яких взято в полон, - правозахисник Павліченко
Виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко зазначив, що північнокорейські військовослужбовці, яких взято в полон, мали підроблені російські документи
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Двох північнокорейських військовополонених було захоплено на території Курської області під час нападів на українські Збройні Сили. Зараз вони мають захищений статус військовополонених, і Україна має право їх утримувати до завершення бойових дій або укладення мирної угоди. Зрозуміло, що вони є північнокорейськими громадянами, однак документів, які б підтверджували їхнє громадянство, немає. Ці військовослужбовці перебували під фальшивими документами російських військовослужбовців", - пояснив Павліченко.
За словами виконавчого директора Української Гельсінської спілки з прав людини, вдалося встановити персональні дані та ідентичність північнокорейських військових, і тепер ця інформація є в Україні та КНДР. Але КНДР не буде брати участь у переговорах чи визнавати цих людей своїми військовослужбовцями.
"Щодо можливості обміну, як це було запропоновано, це, скоріше, адвокаційний інформаційний крок, ніж реальна пропозиція. Тому що КНДР не має жодного відношення до організації обмінів і передачі з боку РФ українських військовослужбовців, які потрапили в полон, або цивільних, які захоплені й перебувають у місцях позбавлення волі у РФ. Відсутність переговорних майданчиків та напрацьованої практики ускладнює цей процес", - зауважив Павліченко.
Виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини розглядає можливість передачі північнокорейських солдатів, які були взяті в полон, до іншої третьої держави, якщо це буде затверджено. Цей процес може відбутися за умови, що солдати погодяться на переміщення. Умовно, це може бути навіть Південна Корея, де вони можуть бути звільнені і отримати можливість перебування.
- Сили оборони України взяли в полон двох військових КНДР, які були поранені під час боїв у Курській області РФ. Північнокорейців привезли у Київ.
- 12 січня президент Зеленський сказав, що Україна готова передавати Північній Кореї полонених солдатів, якщо Кім Чен Ин зможе організувати обмін на українських воїнів, яких утримує Росія. У Кремлі заяву Зеленського відмовилися коментувати.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 42.27 Купівля 42.27Продаж 42.9
- EUR Купівля 43.46Продаж 44.21
- Актуальне
- Важливе