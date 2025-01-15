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Армія РФ запустила по Україні понад 40 ракет і 70 БПЛА: Зеленський відреагував на масовану атаку

Катерина Єсікова
15 січня, 2025 середа
10:15
Війна з Росією Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що мішенями російської атаки 15 січня стали газова інфраструктура та енергетичні обʼєкти України

Зміст

Про це він написав у Telegram.

"Черговий російський масований удар. Середина зими, і мішень для росіян незмінна: наша енергетика. Серед цілей – газова інфраструктура та енергетичні обʼєкти, які забезпечують нормальне життя людей. Понад 40 ракет було в цьому ударі, зокрема й балістика. Щонайменше 30 знищено. Також за ніч було понад 70 російських ударних дронів", - написав президент.

За словами Зеленського, Україна постійно потребує посилення наявних спроможностей повітряного щита. Він нагадав, що партнери на саміті НАТО у Вашингтоні та у форматі "Рамштайн" дали обіцянки, які досі не реалізовані повністю. 

Зеленський наголосив, що під час зустрічі вони говорили зокрема про ліцензії на виробництво систем ППО та протиракет, що може стати однією з дієвих гарантій безпеки для України, і це теж реалістично й потрібно виконати. 

  • Російська окупаційна армія вранці середи, 15 січня, здійснила пуски ракет по території України. На Львівщині та Прикарпатті постраждали об'єкти критичної інфраструктури.
     
Теги:
Новини
Україна
Володимир Зеленський
ППО
російська армія
ЗСУ
безпілотник
Військові новини
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ракетний удар
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