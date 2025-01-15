Армія РФ запустила по Україні понад 40 ракет і 70 БПЛА: Зеленський відреагував на масовану атаку

Про це він написав у Telegram.

"Черговий російський масований удар. Середина зими, і мішень для росіян незмінна: наша енергетика. Серед цілей – газова інфраструктура та енергетичні обʼєкти, які забезпечують нормальне життя людей. Понад 40 ракет було в цьому ударі, зокрема й балістика. Щонайменше 30 знищено. Також за ніч було понад 70 російських ударних дронів", - написав президент.

За словами Зеленського, Україна постійно потребує посилення наявних спроможностей повітряного щита. Він нагадав, що партнери на саміті НАТО у Вашингтоні та у форматі "Рамштайн" дали обіцянки, які досі не реалізовані повністю.

Зеленський наголосив, що під час зустрічі вони говорили зокрема про ліцензії на виробництво систем ППО та протиракет, що може стати однією з дієвих гарантій безпеки для України, і це теж реалістично й потрібно виконати.