Армія РФ запустила по Україні понад 40 ракет і 70 БПЛА: Зеленський відреагував на масовану атаку
Президент Володимир Зеленський заявив, що мішенями російської атаки 15 січня стали газова інфраструктура та енергетичні обʼєкти України
Про це він написав у Telegram.
"Черговий російський масований удар. Середина зими, і мішень для росіян незмінна: наша енергетика. Серед цілей – газова інфраструктура та енергетичні обʼєкти, які забезпечують нормальне життя людей. Понад 40 ракет було в цьому ударі, зокрема й балістика. Щонайменше 30 знищено. Також за ніч було понад 70 російських ударних дронів", - написав президент.
За словами Зеленського, Україна постійно потребує посилення наявних спроможностей повітряного щита. Він нагадав, що партнери на саміті НАТО у Вашингтоні та у форматі "Рамштайн" дали обіцянки, які досі не реалізовані повністю.
Зеленський наголосив, що під час зустрічі вони говорили зокрема про ліцензії на виробництво систем ППО та протиракет, що може стати однією з дієвих гарантій безпеки для України, і це теж реалістично й потрібно виконати.
- Російська окупаційна армія вранці середи, 15 січня, здійснила пуски ракет по території України. На Львівщині та Прикарпатті постраждали об'єкти критичної інфраструктури.
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