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OPINION

Гарантії роз'єднання України: головне з пресконференції Лаврова

Портников Віталій
15 січня, 2025 середа
08:04
Погляд

Очільник російського зовнішньополітичного відомства Сергій Лавров на підсумковій пресконференції, присвяченій російській зовнішній політиці у 2024 році, знову торкнувся питання ймовірних перемовин щодо закінчення російсько-української війни і навіть гарантій безпеки для України

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Однак не варто вважати, що Лавров говорив про якісь справжні, реалістичні гарантії безпеки. Міністр закордонних справ Російської Федерації тільки підкреслив, що його країна готова обговорити реальні гарантії безпеки для країни, яка називається Україною. Для цієї частини, яка ще не самовизначилася, бо Крим, Донбас і Новоросія, як сказав Лавров, вже самовизначилися. 

Треба розшифрувати цю бюрократичну мову, щоб пояснити, що ж мав на увазі очільник російського зовнішньополітичного відомства. По-перше, як бачимо, Росія взагалі не збирається обговорювати питання окупованих територій. З погляду Лаврова, як і інших російських чиновників, той факт, що Крим, Донецька, Луганська, Херсонська і Запорізька області є частиною Російської Федерації, навіть не обговорюється. І тут треба нагадати, що на цій самій пресконференції Сергій Лавров схвально відгукнувся про позицію обраного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, який, за словами міністра, визнає реалії на землі. 

До речі, варто нагадати, що російські політики весь час говорять саме про необхідність визнання цих реалій, як неодмінну передумову перемовин про призупинення чи припинення російсько-української війни. Що таке частина, яка не самовизначилася і держава, яка називається Україна. Це фактична пропозиція розділити Україну. Частина, яка не самовизначилася, це території на сході і півдні нашої країни, які не окуповані російськими військами. 

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Варто нагадати, що перелік цих територій був чітко виголошений у так званій Кримській промові російського президента Володимира Путіна під час засідання Федеральних зборів Російської Федерації у 2014 році, коли ухвалювалося рішення про першу анексію, анексію Криму і Севастополя. 

Путін тоді назвав території на сході та півдні нашої країни, так звану Новоросію, більшовицьким подарункам Україні і не приховував своїх територіальних претензій. І зараз, майже через 11 років після цієї промови, з такими ж самими тезами виступає Сергій Лавров, що, до речі, має свідчити, що умови Путіна, виголошені на початку великої російсько-української війни, не змінилися. 

Адже у своєму зверненні до росіян в ніч з 23 на 24 лютого 2022 року Путін також говорив про необхідність самовизначення так званих народів України. І, як можна було зрозуміти, маріонетковий уряд, який він хотів створити в Києві після окупації української столиці, мав якраз дати йому можливість провести так звані референдуми у всіх тих регіонах України, які він хотів би приєднати до Російської Федерації. Так що, за великим рахунком, це не гарантії безпеки для України, це гарантії роз'єднання України та приєднання значної частини території нашої держави до Російської Федерації. 

А ось тій частині, яка залишиться під контролем українського уряду, Лавров, як я розумію, готовий давати так звані гарантії безпеки, однак за умови, звичайно, якщо ця частина території буде демілітаризованою і проголосить постійний нейтральний статус. Але це вже питання перемовин, які мали б відбутися. 

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Зараз, з точки зору самого російського міністра закордонних справ, говорити якусь конкретику про ці перемовини не варто, адже Лавров підкреслив, що від команди новообраного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа не було ніяких пропозицій щодо проведення зустрічі із Володимиром Путіним. Сам Трамп, як відомо, говорив, що ця зустріч може бути організована після того, як він буде інавгурований на посаді президента Сполучених Штатів. А номінований Трампом на посаду радника з питань національної безпеки конгресмен Майк Волтц говорив, що зустріч із російським президентом чи хоча б телефонна розмова із Володимиром Путіним має відбутися вже найближчими тижнями чи днями. Знову таки, після інавгурації Трампа на посаді президента Сполучених Штатів.

Лавров говорив і на інші теми, чутливі саме для російсько-американських взаємин і, звичайно ж, для подальшого перебігу російсько-української війни. Він згадав угоду між Росією й Іраном про всеосяжне партнерство, яка має бути підписана вже цієї п'ятниці. Напередодні інавгурації Дональда Трампа угоду, яка за своєю назвою нагадує відповідний документ, підписаний між президентом Російської Федерації Володимиром Путіним та головою трудової партії Кореї Кім Чен Ином. Угода, яка зараз дає можливість Пхеньяну допомагати Російській Федерації у війні проти України не тільки технікою, але й власними військовослужбовцями. 

Лавров, звичайно, говорить, що ця угода між Росією й Іраном не буде спрямована проти третіх країн. Однак зміст документа, звичайно, буде достатньо важливим з точки зору подальших намірів американської адміністрації на Близькому Сході. 

Ну і, звичайно, ще одна країна чутлива для Сполучених Штатів — це Китайська Народна Республіка. Взаємини між Росією і Китаєм Лавров називає одним з найголовніших стабілізаційних факторів у міжнародному житті. 

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І це ще раз говорить, що всі ідеї про те, що Росію можна якимось чином, навіть з поступками на пострадянському просторі й у російсько-українській війні відірвати від Китаю, щоб полегшити Сполученим Штатам конкуренцію з цією державою, це також достатньо наївні марення тих, хто дотримується такої ідеї. 

Посилення зв'язків між Москвою і Пекіном є практично неминучим, принаймні з точки зору російського політичного керівництва. Як на мене, кого вже можна від кого відірвати, то це швидше Китай від Росії, ніж Росію від Китаю. Тому що у Пекіна є свої власні економічними інтереси, і він змушений враховувати важливість цих економічних інтересів у своїх взаємин зі Сполученими Штатами. А Росія якраз все більше і більше економічно залежить від Китайської Народної Республіки. 

І за великим рахунком, як бачимо, в американської адміністрації просто немає якихось можливостей запропонувати Путіну те, що потрібно російському президентові, а саме контроль над Україною. Який, як головну мету Москви, Сергій Лавров не приховує, а, скажімо, його колега по Раді безпеки Російської Федерації, колишній секретар і один з найближчих соратників Путіна, Микола Патрушев, так чітко й окреслює, обіцяючи, що у 2025 році України вже не буде. І за великим рахунком ці відверті слова Патрушева означають набагато більше, ніж балаканина Лаврова.

 

Джерело

Про автора. Віталій Портников, журналіст, лауреат Національної премії України ім. Шевченка

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окуповані території
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Запорізька область
США
Віталій Портников
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