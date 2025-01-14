Але якщо дослухати цей виступ до кінця, можна зробити один висновок.

В частині, в якій Волц коментував останні заяви обраного президента Трампа щодо Панамського каналу та Гренландії, він дав розгорнуту відповідь щодо зусиль Китаю для контролю над трафіком каналу та, увага, зусиль Росії щодо подальшого втручання в Арктику — щодо дій Росії для видобутку корисних копалин арктичного поясу та загалом експансії РФ у Арктику.

Пояснюючи позиції Дональда Трампа, він заявив про те, що США бачать втручання adversaries, тобто супротивників, в зону критичних інтересів США в цих регіонах.

Тобто, майбутній радник з нацбезпеки поставив Китай та Росію в одну категорію супротивників США.

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Мені здається, що це важливий нюанс, який демонструє усвідомлення представниками нової влади в США загрози, яку національним інтересам Америки несе Російська Федерація.

Розуміючи це, треба моделювати відповідну політику з новою адміністрацією. Це повинна бути не політика простягнутої руки, а політика пошуку тієї ролі України, яка буде проводити інтерес США з погляду стримування РФ.

Потрібна нова система раціональних аргументів щодо того, чому продовження підтримки України несе для США більше користі, ніж відмова від підтримки.

Наскільки я розумію ситуацію, повністю відмовлятися від підтримки нова адміністрація не планує. Але підходи до реалізації цієї підтримки будуть змінюватися, відповідно до поглядів адміністрації США на глобальні та регіональні виклики.

Знайти раціональні, а не емоційні аргументи для нової адміністрації — ось наше термінове завдання на найближчі декілька місяців.

Джерело

Про автора. Сергій Висоцький, журналіст, колишній народний депутат України.

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