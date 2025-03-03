"Щоб ми не були як Європа": Трамп заявив, що США треба менше перейматися Путіним
Президент США Дональд Трамп вважає, що Штати повинні менше перейматися російським диктатором Володимиром Путіним
Про це Дональд Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social.
За словами Трампа, у США буцімто є важливіші проблеми.
"Ми повинні витрачати менше часу на переживання щодо Путіна. Більше [перейматись] про міграційні злочинні угруповання, наркобаронів, вбивць та людей із психічними розладами, які потрапляють до нашої країни. Щоб не закінчити, як Європа!", - йдеться у заяві президента США.
- 28 лютого, президент України Володимир Зеленський з робочим візитом прилетів до Вашингтону. Під час зустрічі у нього виникла суперечка з Дональдом Трампом та віцепрезидентом США Джей Ді Венсом.
- Пізніше стало відомо, що спільну пресконференцію президентів Зеленського та Трампа скасовано після суперечки.
- Водночас Трамп заявив, що для повернення до перемовин Зеленському треба не засуджувати Путіна, а заявити про готовність укласти мир.
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