"Щоб ми не були як Європа": Трамп заявив, що США треба менше перейматися Путіним

Про це Дональд Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social.

За словами Трампа, у США буцімто є важливіші проблеми.

"Ми повинні витрачати менше часу на переживання щодо Путіна. Більше [перейматись] про міграційні злочинні угруповання, наркобаронів, вбивць та людей із психічними розладами, які потрапляють до нашої країни. Щоб не закінчити, як Європа!", - йдеться у заяві президента США.