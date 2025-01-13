Проте, схоже, що це і є Новий Світ, в якому нам доведеться жити щонайменше чотири наступні роки.

Це світ, в якому основні цінності — неприховано і показово — гроші.

Говорячи про контроль над Панамським каналом, Трамп хоче зняти плату за його проходження для американських суден. Таким чином американські товари стануть значно конкурентнішими на глобальних ринках.

Гренландія — це спроба взяти серйозну участь у контролі над Арктикою, де є ресурси майбутнього і нові унікальні логістичні коридори.

Міжнародне право передбачає розподіл ресурсів Арктики відповідно до меж континентального шельфу. США межують лише Аляскою. Значно більший шельф у Канади (звідси розмови про 51 штат) і Росії. Читайте також: Трамп мав би забрати у Росії острів Врангеля

Данія межує через Гренландію. До речі, такий поділ серйозно непокоїть Китай, який розуміє стратегічну важливість Арктики та пропонує інакше ділити її ресурси — поміж всіма країнами світу відповідно до кількості населення.

Дональд Трамп ще до інавгурації кинувся у головну свою боротьбу за гроші — логістику і ресурси. Бо в його світі гроші вирішують все.

Як не дивно, такий підхід може коштувати Америці глобального лідерства. Бо в геополітиці важлива не лише економіка. Важливий контроль над умами людей, а це неможливо зробити без цінностей, які нині катастрофічно відсунуті на периферію і маргінес.