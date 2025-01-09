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OPINION

Трамп мав би забрати у Росії острів Врангеля

Михайло Гончар
9 січня, 2025 четвер
10:00
Погляд

Претензії Трампа на Канаду, Гренландію та Панаму відкривають скриньку Пандори

Зміст

У Мехіко показали Трампу карту, де добра половина Америки — це територія Мексики. А з Москви ще покажуть згодом, що "Аляска — наша!" і в Кремлі захочуть вийти на російсько-мексиканський кордон в районі Форт-Росс. Вважаєте, я кепкую? Зовсім ні. Ось вам цитата мовою оригіналу: "На вопрос, с кем граничит Россия, каждый успевающий школьник начнёт перечислять различные страны – от Польши до Монголии. И никто, наверное, не назовёт такую страну, как Мексика".

Китай та Росія інтенсивно розвивають Північний морський шлях, використовуючи арктичну слабкість США. 

Хто контролює Гренландію, Ісландію та Свальбард, той контролює ворота в Арктику з Північної Атлантики та навпаки.  США спільно з Європою можуть створити Західний щит китайській та російській експансії. 

Східний щит міг би бути утворений, якби Трамп пригадав, що острів Врангеля в районі Чукотського моря та неподалік Берингової протоки, насправді не належить Росії. В 1924 році радянська канонерка "Красный Октябрь" просто захопила його, викинувши звідти нечисельну групу американських мешканців. В 1928 році США відкинули радянську анексію острова, але не вдалися до практичних кроків. 

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2022 року несміливо було порушене питання, на якій підставі цей американський острів контролює Росія. Томас Емануель Данс, який у 2021 році був уповноваженим Комісії США з досліджень Арктики, заявив, що жодного офіційного визнання збоку США претензій Росії на острів, який Москва вважає частиною Чукотського автономного округу, ніколи не було. 

Усе змінило вторгнення Росії в Україну, а з ним "питання суверенітету та територіальної цілісності тепер стоять на передньому плані", — сказав Данс для Newsweek. За його словами, "повернення американської землі було б дуже продуктивним кроком, особливо тому, що ми намагаємося відновити український суверенітет над їхніми землями, і у нас є власні проблеми з Росією".

Якщо Росія ревізує кордони в Європі, то США мають усі підстави ревізувати кордони в Арктиці. Але Трампу, здається, слабо виставити претензію Путіну! Куди легше кпинити Трюдо та Фредеріксен. Ось так MAGA перетворюється в клоунаду, над якою сміються у світі, хоча це насправді сумно.

Джерело

Про автора.  Михайло Гончар, експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

 

Теги:
Новини
Світ
Росія
Данія
Канада
Мексика
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
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