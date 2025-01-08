Що сказав і чого не говорив Трамп на пресконференції в Мар-а-Лаго
Навіяно особистим уважним переглядом пресконференції обраного президента США Дональда Трампа
Люди добрі! Шановні журналісти, коментатори та всі зацікавлені!
Не можна так довільно тлумачити й навіть подавати недочуте вами. Або тупо переписувати помилки американських медіа. Вони швидко виправляють, а ви вже ні...
Дональд Трамп не заявляв, що він "зупинить війну за пів року"! Питання журналіста було про зустріч з російським очільником, а на уточнювальне, стосовно терміну 3-6 місяців, Дональд Трамп відповів лише про можливу розмову (conversation) в період до пів року ("навіть раніше"). Це дійсно можна тлумачити по-різному, але точно не цитатою про терміни завершення війни в заголовках медіа!!!
Дональд Трамп не заявляв, що "зустріч з Путіним має почекати", подобається нам це чи ні. Він лише пояснив, що не думає, що доречно це робити до 20 січня.
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Я вам більше скажу: щоб усе зрозуміти достеменно, що реально говорить і має на увазі Дональд Трамп, треба бути присутніми на самій пресконференції (у нього багато незавершених фраз і переадресацій між ним і журналістами, які ставлять питання).
З деяких питань у нього є модель відповіді, яку він застосовує просто тому, що позиція ще не готова і т.п.
В мене, наприклад, не склалося депресивного настрою після цієї пресконференції. Я бачу, що деяка додаткова інформація вже доходить до обраного президента США, десь ворог добирається також до його вух зі своїми наративами, а в деяких моментах приходить глибше усвідомлення масштабу проблеми.
Я вас дуже прошу: не ловіть першу-ліпшу сенсацію. Краще паузу зробити, або оперативно виправляти цитати, хоча зараз все так динамічно, що ваші "маленькі неточності" призводять до стресу мільйонів людей.
Про автора. Валерій Чалий, український дипломат, колишній надзвичайний і повноважний посол України у США
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