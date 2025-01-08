Люди добрі! Шановні журналісти, коментатори та всі зацікавлені! Не можна так довільно тлумачити й навіть подавати недочуте вами. Або тупо переписувати помилки американських медіа. Вони швидко виправляють, а ви вже ні...

Дональд Трамп не заявляв, що він "зупинить війну за пів року"! Питання журналіста було про зустріч з російським очільником, а на уточнювальне, стосовно терміну 3-6 місяців, Дональд Трамп відповів лише про можливу розмову (conversation) в період до пів року ("навіть раніше"). Це дійсно можна тлумачити по-різному, але точно не цитатою про терміни завершення війни в заголовках медіа!!!

Дональд Трамп не заявляв, що "зустріч з Путіним має почекати", подобається нам це чи ні. Він лише пояснив, що не думає, що доречно це робити до 20 січня.

Читайте також: Войовнича риторика Трампа і його "розуміння" Росії Я вам більше скажу: щоб усе зрозуміти достеменно, що реально говорить і має на увазі Дональд Трамп, треба бути присутніми на самій пресконференції (у нього багато незавершених фраз і переадресацій між ним і журналістами, які ставлять питання).

З деяких питань у нього є модель відповіді, яку він застосовує просто тому, що позиція ще не готова і т.п.

В мене, наприклад, не склалося депресивного настрою після цієї пресконференції. Я бачу, що деяка додаткова інформація вже доходить до обраного президента США, десь ворог добирається також до його вух зі своїми наративами, а в деяких моментах приходить глибше усвідомлення масштабу проблеми.