У 2024 році до омбудсмена 16 973 рази зверталися щодо захисту прав військових

Про це повідомив уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець.

Так, у 2024 році до Офісу омбудсмена звертались щодо таких питань:

права військових – 16 973;

процесуальні права та права в місцях несвободи – 8111;

соціальний захист та пенсійне забезпечення – 3108;

інформаційні права – 2657;

права споживачів – 2582.

Лубінець додав, що загалом у зверненнях заявники порушили 66 339 питань.

Омбудсмен також нагадав, що у разі порушення прав, українці можуть звернутися за адресою: вул. Інститутська, 21/8, м. Київ, на електронну пошту: [email protected], а також за номерами телефонів: 0800501720, 044-299-74-08.