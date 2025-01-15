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У 2024 році до омбудсмена 16 973 рази зверталися щодо захисту прав військових

Юлія Лаврук
15 січня, 2025 середа
09:29
Суспільство Дмитро Лубінець

У 2024 році оператори гарячої лінії Офісу омбудсмена опрацювали 109 417 телефонних дзвінків, з них 16 973 стосувались питань щодо прав військових

Зміст

Про це повідомив уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець.

Так, у 2024 році до Офісу омбудсмена звертались щодо таких питань:

  • права військових – 16 973;
  • процесуальні права та права в місцях несвободи – 8111;
  • соціальний захист та пенсійне забезпечення – 3108;
  • інформаційні права – 2657;
  • права споживачів – 2582.

Лубінець додав, що загалом у зверненнях заявники порушили 66 339 питань.

Омбудсмен також нагадав, що у разі порушення прав, українці можуть звернутися за адресою: вул. Інститутська, 21/8, м. Київ, на електронну пошту: [email protected], а також за номерами телефонів: 0800501720, 044-299-74-08.

  • Станом на грудень 2024-го українські бійці з 2022 року надіслали уповноваженому Верховної Ради з прав людини 1964 скарги на військові частини.
Теги:
Новини
Україна
військові
Омбудсмен
Військові новини
Дмитро Лубінець
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