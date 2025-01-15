У 2024 році до омбудсмена 16 973 рази зверталися щодо захисту прав військових
У 2024 році оператори гарячої лінії Офісу омбудсмена опрацювали 109 417 телефонних дзвінків, з них 16 973 стосувались питань щодо прав військових
Про це повідомив уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець.
Так, у 2024 році до Офісу омбудсмена звертались щодо таких питань:
- права військових – 16 973;
- процесуальні права та права в місцях несвободи – 8111;
- соціальний захист та пенсійне забезпечення – 3108;
- інформаційні права – 2657;
- права споживачів – 2582.
Лубінець додав, що загалом у зверненнях заявники порушили 66 339 питань.
Омбудсмен також нагадав, що у разі порушення прав, українці можуть звернутися за адресою: вул. Інститутська, 21/8, м. Київ, на електронну пошту: [email protected], а також за номерами телефонів: 0800501720, 044-299-74-08.
- Станом на грудень 2024-го українські бійці з 2022 року надіслали уповноваженому Верховної Ради з прав людини 1964 скарги на військові частини.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 42.27 Купівля 42.27Продаж 42.9
- EUR Купівля 43.46Продаж 44.21
- Актуальне
- Важливе