Українські військові з 2022 року надіслали омбудсмену майже 2 тис. скарг на військові частини
З 2022 року українські бійці надіслали уповноваженому Верховної Ради з прав людини 1964 скарги на військові частини
Про це повідомили Українській правді в Секретаріаті омбудсмена.
Зокрема, у 2022 році військові надіслали 435 звернень до омбудсмена, з яких у 136 органом-порушником було зазначено військові частини.
У 2023 році до уповноваженого надійшло 2779 листів від військових, серед них 792 – скарги на частини. А цьогоріч до Дмитра Лубінця воїни звертались 3807 разів, з яких 1036 скаржилися на військові частини.
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Як зазначили у виданні, в першому півріччі 2024 року до омбудсмена надійшло майже вдвічі більше звернень від війькових, в яких органом-порушником зазначено частини, ніж за аналогічний період минулого року.
- У листопаді міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що в Україні незабаром оголосять військового омбудсмена, який займатиметься захистом прав військовослужбовців.
- У грудні Умєров представив президенту Володимиру Зеленському концепцію запровадження інституції військового омбудсмена.
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