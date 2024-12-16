Українські військові з 2022 року надіслали омбудсмену майже 2 тис. скарг на військові частини

Про це повідомили Українській правді в Секретаріаті омбудсмена.

Зокрема, у 2022 році військові надіслали 435 звернень до омбудсмена, з яких у 136 органом-порушником було зазначено військові частини.

У 2023 році до уповноваженого надійшло 2779 листів від військових, серед них 792 – скарги на частини. А цьогоріч до Дмитра Лубінця воїни звертались 3807 разів, з яких 1036 скаржилися на військові частини.

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Як зазначили у виданні, в першому півріччі 2024 року до омбудсмена надійшло майже вдвічі більше звернень від війькових, в яких органом-порушником зазначено частини, ніж за аналогічний період минулого року.