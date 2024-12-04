"Невдовзі винесемо на розгляд ВР": Умєров презентував Зеленському концепцію запровадження інституції військового омбудсмена
Міністр оборони України Рустем Умєров представив президенту Володимиру Зеленському концепцію запровадження інституції військового омбудсмена
Про це Умєров написав у Facebook.
Зазначається, що запровадження інституції військового омбудсмена спрямовано на системний захист прав українських військовослужбовців.
"Військовий омбудсмен має отримати всі необхідні інструменти для реальної та ґрунтовної роботи: захисту прав військовослужбовців, резервістів та членів їхніх сімей, а також аналізу системних проблем і їх вирішення", - наголосив міністр.
За його словами, Зеленський доручив підготувати презентацію відповідного законопроєкту, і вже невдовзі його винесуть на розгляд Верховної Ради.
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