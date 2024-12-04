"Невдовзі винесемо на розгляд ВР": Умєров презентував Зеленському концепцію запровадження інституції військового омбудсмена

Про це Умєров написав у Facebook.

Зазначається, що запровадження інституції військового омбудсмена спрямовано на системний захист прав українських військовослужбовців.

"Військовий омбудсмен має отримати всі необхідні інструменти для реальної та ґрунтовної роботи: захисту прав військовослужбовців, резервістів та членів їхніх сімей, а також аналізу системних проблем і їх вирішення", - наголосив міністр.

За його словами, Зеленський доручив підготувати презентацію відповідного законопроєкту, і вже невдовзі його винесуть на розгляд Верховної Ради.

Умєров 18 листопада повідомив, що в Україні незабаром оголосять військового омбудсмена, який займатиметься захистом прав військовослужбовців.

Народний депутат Олександр Федієнко повідомив, що військовослужбовці, яких мобілізували незаконним чином, зможуть звернутися до військового омбудсмена.



