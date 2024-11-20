Військовослужбовці, яких "бусифікували", зможуть поскаржитися військовому омбудсмену, - нардеп

Про це передає кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

"Сподіваюся, коли запровадять механізм роботи військового омбудсмена, то тоді військовослужбовці, які були мобілізовані силовим методом, отримають право звернутися до військового омбудсмена щодо захисту своїх прав", - сказав нардеп.

Водночас він зазначив, що в країні триває повномасштабна війна, і згідно з чинною Конституцією обов'язок кожного громадянина України - захищати державу.

Федієнко також додав, що скарги від військовослужбовців надходять і зараз. За його словами, їх розглядають. Нардеп зазначив, що він особисто "не бачив, щоб людину брали силоміць з навчального центру і вивозили на фронт".

Також депутат наголосив, що він категорично проти "бусифікації", бо це не мотивує населення, а також дає росіянам привід через інформаційні канали впливати на українське суспільство й розхитувати ситуацію зсередини.

"Я особисто вважаю, що "бусифікації" не повинно бути, за це потрібно жорстко карати керівників ТЦК, які такими вчинками дискредитують ЗСУ. Військові кажуть мені: "а можна змінити форму ТЦК на іншу, бо коли ми приїжджаємо, наприклад, у відпустку, нас бояться і від нас втікають люди". Це ненормально", - сказав Федієнко.

Водночас він наголосив, що крім ТЦК, нікого не існує та додав, що "бусифікація" не є вже масовим явищем.

"Ми на комітеті розглядали часто ці питання, деяких керівників звільнили, перевели в інші підрозділи. Але такі випадки досі, на жаль, є", - зазначив депутат.