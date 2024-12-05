"Шкода, що процес почався доволі пізно": воїн Сухопутних військ ЗСУ Тимочко про посаду військового омбудсмена

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Перш за все це дасть набагато кращу внутрішню військову комунікацію, саме захисту прав військовослужбовців, які перебувають на військовій службі. В чому річ, в тому, що якщо буде омбудсмен, ми розуміємо, що будуть і чи регіональні, чи, скажімо, горизонтальні представництва безпосередньо у військових частинах такого омбудсмена. Тобто будуть чітко визначені люди з чіткими повноваженнями та зобов'язаннями, які будуть здійснювати комунікацію у військових частинах: підрозділ - омбудсмен, омбудсмен - військова частина - підрозділ. Буде комунікація, буде поінформованість, буде постійна переінформація, потоки інформації реалістичної про те, що відбувається в підрозділі, яке відношення до бійців", - сказав він.

Іван Тимочко зауважив, що посада військового омбудсмена важлива і через порушення посадових обов’язків, які трапляються.

"Яка реакція, скажімо, на заяви бійців про порушення, а також з іншої сторони зняття маніпуляцій, коли ми теж, маємо бути чесні, є дуже багато маніпуляцій, коли людина порушує свої посадові обов’язки, їй робиться зауваження або приймаються міри відповідно для того, щоб припинити протиправну діяльність, але людина підіймає шум: "З мене знущаються, всі такі поганці, я борець за справедливість", - я думаю, ми всі ці моменти чули. Для того, щоб зняти максимум маніпуляцій і максимум, власне, побудувати справедливу в межах чинного законодавства, в межах власних повноважень вибудувати чітку вертикаль взаємодії - це дуже буде потрібно, але і захист", - зазначив військовослужбовець.

На його думку, треба зняти частину повноважень, які стосуються військових, із цивільного омбудсмена.

"Тобто зараз великі повноваження, чи додаткові повноваження на цивільного омбудсмена покладені у плані захисту прав військовослужбовців, захист в плані взаємодії по полонених, по звільнених, по, власне, контролю за намаганням комунікації з протилежною стороною чи взаємодію, чи включення в комісії від цивільної структури, а так це буде суто від військових. Звичайно, тут потрібно ще розуміти, що буде добре, чи буде повний комплекс насправді запущено, якщо ми будемо говорити ще і про військову юстицію у цих рамках, коли буде і військова прокуратура і те ж саме військова служба правопорядку. Які все-таки, сподіваюся, пройдуть нарешті цю реформу, яка почалася для того, щоб, власне, вибудувати таку взаємодію", - вважає Іван Тимочко.

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ наголосив, що важливо, аби представники омбудсмена у військових частинах були наділені реальними повноваженнями.

"Так, дійсно, шкода, що це досить пізно почалося, шкода, що це не почалося роками швидше, але знову ж маємо ту ситуацію, коли є якісь напрацьовані, вже робота є, є напрацьований досвід, і її потрібно викладати у професійну галузь, щоб не були ті повноваження в плані захисту підтримки військовослужбовців розпорошені між якимись підрозділами, структурами. І головне, щоб представники у військових частинах, у яких вони знаходитимуться, омбудсмена, щоб вони все-таки мали пряме підпорядкування безпосередньо омбудсмену, який буде підпорядковуватись Міністерству оборони. І щоб вони були наділені реальними повноваженнями, ось це важливо", - зауважив він.