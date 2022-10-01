Витік газу з "Північного потоку-2" припинився - тиск у трубі стабілізували
Компанія-оператор російського газопроводу "Північний потік-2" Nord Stream 2 AG поінформувала Данське енергетичне агентство про стабілізацію тиску в трубі, що свідчить про припинення витікання газу
Про це повідомили в twitter Данського енергетичного агентства.
"Компанія Nord Stream 2 AG поінформувала Данське енергетичне агентство про те, що наразі на газопроводі NS2 A досягнуто стабільного тиску. Таким чином, це свідчить про те, що витікання газу на цьому трубопроводі припинилося", - йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо, у ніч на понеділок, 26 вересня, в газопроводі "Північний потік - 2" сталося раптове падіння тиску.
- 27 вересня повідомлялося, що напередодні запуску Балтійського газопроводу до Балтійського моря вилився газ з російського газопроводу "Північний потік - 2".
- 27 вересня прем’єрка Данії Метте Фредеріксен заявила, що пошкодження російських газогонів "Північний потік" і "Північний потік - 2" у Балтійському морі є результатом навмисних дій.
- На маршрутах газопроводів "Північний потік" та "Північний потік - 2" у Балтійському морі 26 вересня був вибух техногенного характеру потужністю близько 700 кг у тротиловому еквіваленті.
- НАТО після кількох витоків на газопроводах "Північний потік" і "Північний потік - 2" обіцяє рішучу відповідь у разі умисної атаки на критичну інфраструктуру членів Альянсу.
- Напередодні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг назвав диверсією пошкодження газопроводу "Північний потік" у Балтійському морі.
- Пізніше, 30 вересня, Путін звинуватив "англосаксів" в організації вибухів на "Північних потоках", а днем раніше назвав інциденти з газогонами "міжнародним тероризмом".
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