Зеленський прибув до Польщі: у нього запланована низка зустрічей

Про це повідомив журналістам прессекретар президента Сергій Никифоров, передає РБК-Україна.

За його словами, невдовзі розпочнеться зустріч Зеленського із прем'єром Польщі Дональдом Туском, а потім з польським президентом Анджеєм Дудою.

Керівник офісу президента Андрій Єрмак заявив, що під час зустрічей лідери обговорять війну в Україні, зброю, санкції та послаблення російської енергетики як інструменту фінансування війни.

"Слабкий Путін і сильна Європа потрібні всім", - додав він.

Пресслужба польського уряду також підтвердила зустріч Дональда Туска з Зеленським.