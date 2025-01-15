Зеленський прибув до Польщі: у нього запланована низка зустрічей
У середу, 15 січня, президент України Володимир Зеленський прибув до Польщі з офіційним візитом. У нього запланована низка зустрічей з польськими високопосадовцями
Про це повідомив журналістам прессекретар президента Сергій Никифоров, передає РБК-Україна.
За його словами, невдовзі розпочнеться зустріч Зеленського із прем'єром Польщі Дональдом Туском, а потім з польським президентом Анджеєм Дудою.
Керівник офісу президента Андрій Єрмак заявив, що під час зустрічей лідери обговорять війну в Україні, зброю, санкції та послаблення російської енергетики як інструменту фінансування війни.
"Слабкий Путін і сильна Європа потрібні всім", - додав він.
Пресслужба польського уряду також підтвердила зустріч Дональда Туска з Зеленським.
- Востаннє Зеленський зустрічався з Туском у Львові 17 грудня.
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