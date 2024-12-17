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Туск прибув у Львів на зустріч зі Зеленським

Влад Дідусь
17 грудня, 2024 вiвторок
19:11
Суспільство Туск і Зеленський

У вівторок, 17 грудня, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск зустрівся у Львові з президентом України Володимиром Зеленським

Зміст

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

"Радий вітати сьогодні в Україні пана прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска. У нас була надзвичайно продуктивна розмова. Наші відносини стабільні в такий непростий час", - написав Володимир Зеленський під роликом зі зустрічі.

За словами президента України, під час зустрічі вони обговорили ситуацію на полі бою та в дипломатії.

"Бачимо однаково, що Україні потрібен справедливий мир, що Україні треба бути сильною й потрібне зміцнення. Я вдячний за готовність Польщі допомагати й за надану Україні підтримку від перших днів повномасштабної війни та протягом усіх років нашої незалежності. Є вже 45-й пакет військової підтримки, реалізовується – дякую!", - додав Зеленський.

  • Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск у вівторок, 17 грудня, заявив, що Варшава готує 46-й транш допомоги Україні: він надійде у січні.
Теги:
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Новини
Україна
Польща
політика
Львів
Володимир Зеленський
Дональд Туск
Війна з Росією
Військові новини
допомога Україні
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