Туск прибув у Львів на зустріч зі Зеленським

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

"Радий вітати сьогодні в Україні пана прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска. У нас була надзвичайно продуктивна розмова. Наші відносини стабільні в такий непростий час", - написав Володимир Зеленський під роликом зі зустрічі.

За словами президента України, під час зустрічі вони обговорили ситуацію на полі бою та в дипломатії.

"Бачимо однаково, що Україні потрібен справедливий мир, що Україні треба бути сильною й потрібне зміцнення. Я вдячний за готовність Польщі допомагати й за надану Україні підтримку від перших днів повномасштабної війни та протягом усіх років нашої незалежності. Є вже 45-й пакет військової підтримки, реалізовується – дякую!", - додав Зеленський.