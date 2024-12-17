Туск прибув у Львів на зустріч зі Зеленським
У вівторок, 17 грудня, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск зустрівся у Львові з президентом України Володимиром Зеленським
Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.
"Радий вітати сьогодні в Україні пана прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска. У нас була надзвичайно продуктивна розмова. Наші відносини стабільні в такий непростий час", - написав Володимир Зеленський під роликом зі зустрічі.
За словами президента України, під час зустрічі вони обговорили ситуацію на полі бою та в дипломатії.
"Бачимо однаково, що Україні потрібен справедливий мир, що Україні треба бути сильною й потрібне зміцнення. Я вдячний за готовність Польщі допомагати й за надану Україні підтримку від перших днів повномасштабної війни та протягом усіх років нашої незалежності. Є вже 45-й пакет військової підтримки, реалізовується – дякую!", - додав Зеленський.
- Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск у вівторок, 17 грудня, заявив, що Варшава готує 46-й транш допомоги Україні: він надійде у січні.
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